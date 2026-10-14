Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tarde de este miércoles 14 de octubre estuvo marcada por disturbios en Ibagué, específicamente en las inmediaciones del parque Manuel Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima. Los hechos ocurrieron en el marco de protestas ciudadanas que, de acuerdo con la información disponible, derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades. Según lo reportado, la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, conocida por sus siglas UNDMO, incluyó el uso de gases lacrimógenos como una estrategia para dispersar a quienes protestaban.

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El ambiente estuvo rodeado de tensión, con denuncias recurrentes sobre posible uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y reportes de personas detenidas durante las movilizaciones. Estas circunstancias llevaron a un debate público sobre la gestión de las protestas sociales y el proceder institucional frente a manifestaciones ciudadanas en espacios públicos. De acuerdo con los hechos relatados, las acciones policiales fueron duramente cuestionadas por distintos sectores, quienes exigieron explicaciones sobre el alcance de la intervención y el respeto por los derechos de los manifestantes.

En ese contexto, se conoció el pronunciamiento del expresidente Gustavo Petro, quien reaccionó ante los acontecimientos ocurridos ese día. Mediante una publicación, Petro escribió: “Si empieza la represión de la policía entonces debe comenzar la resistencia popular. Siempre la paz primero”. De acuerdo con su mensaje, el expresidente enfatizó la importancia de mantener la paz como principio fundamental, aunque señaló que una eventual represión policial podría originar respuestas desde la ciudadanía. Su declaración puso de manifiesto la necesidad de garantizar canales de diálogo y de privilegiar soluciones pacíficas ante situaciones de conflicto en las calles.

La jornada, entonces, recuerda la importancia del manejo adecuado de las protestas y de que las autoridades privilegien la búsqueda de acuerdos sobre el uso de la fuerza. Las imágenes vividas en Ibagué ese 14 de octubre vuelven a poner sobre el tapete el debate sobre el papel estatal en la gestión de la protesta social y la obligación de velar por los derechos fundamentales de quienes participan en manifestaciones públicas. La reiteración del exmandatario sobre la prioridad de la paz resalta la necesidad de que las soluciones pacíficas y el diálogo sean siempre el camino preferido en el tratamiento de este tipo de situaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió durante las protestas en el parque Manuel Murillo Toro, en Ibagué?

Durante las protestas del miércoles 14 de octubre en las inmediaciones del parque Manuel Murillo Toro, se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que usó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Hubo tensión, denuncias de posible uso excesivo de la fuerza y varios reportes de personas detenidas, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de la protesta por parte de las autoridades.

¿Qué opina Gustavo Petro sobre la actuación policial en las protestas de Ibagué?

Gustavo Petro se pronunció afirmando que ante una represión policial debe haber resistencia popular, pero subrayó que la paz es la prioridad. Su mensaje puso de relieve la importancia de buscar alternativas pacíficas ante el conflicto y la necesidad de que las respuestas institucionales privilegien el diálogo antes que el uso de la fuerza en el manejo de movilizaciones sociales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.