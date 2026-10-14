Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, se refirió a los incidentes que se presentaron durante las manifestaciones del miércoles 14 de octubre. De acuerdo con la información difundida, Aranda recordó a la ciudadanía el reciente decreto emitido por el Gobierno Nacional, con el cual se establecen limitaciones claras en cuanto a comportamientos durante las protestas sociales. La alcaldesa remarcó que la normativa no permite acciones que representen un atentado contra la infraestructura pública, ni tampoco actividades que puedan catalogarse como vandalismo o que den lugar a disturbios que perjudiquen a los habitantes de la ciudad.

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Según expresó Aranda, “hay que entender que el nuevo decreto establece que no se permite ningún acto que genere un atentado contra la infraestructura pública, actividades de vandalismo y mucho menos que se presenten disturbios que afecten a los ciudadanos”. Estas declaraciones fueron conocidas después de los hechos de tensión que surgieron en las cercanías del parque Manuel Murillo Toro, específicamente frente a la Gobernación del Tolima, donde la intervención de la fuerza pública se caracterizó por el uso de gases lacrimógenos con el fin de dispersar a los manifestantes.

Los acontecimientos ocurridos en ese punto neurálgico de Ibagué pusieron en evidencia el debate sobre la forma en que las autoridades gestionan las movilizaciones ciudadanas. Las medidas adoptadas por la fuerza pública, que incluyeron recursos disuasivos como el gas lacrimógeno, generaron interrogantes en torno al manejo de la protesta y a los límites que se establecen tanto para los participantes como para los mismos agentes de orden.

El pronunciamiento de la mandataria concentra la atención en las disposiciones concretas del decreto, resaltando la importancia de diferenciar entre el derecho legítimo a la manifestación pacífica y aquellas conductas que terminan por suscitar desórdenes o por dañar bienes públicos. La necesidad de mantener la tranquilidad y proteger la infraestructura parece ser el eje del mensaje transmitido por la alcaldesa, quien pone de relieve la responsabilidad colectiva para prevenir hechos que, además de poner en riesgo la seguridad ciudadana, podrían acarrear sanciones en el marco legal estipulado por el Gobierno Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas contempla el decreto nacional para las manifestaciones en Ibagué?

El decreto al que hizo referencia la alcaldesa Johana Aranda restringe actos que constituyan atentados contra infraestructura pública, actividades que puedan ser consideradas vandalismo y la ocurrencia de disturbios durante las protestas. Según las declaraciones, la normativa tiene como objetivo mantener el orden y proteger tanto los bienes públicos como la integridad de los ciudadanos durante las movilizaciones.

¿Cómo fue la actuación de la fuerza pública durante las protestas en el parque Manuel Murillo Toro?

Durante los disturbios cerca del parque Manuel Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima, la intervención de la fuerza pública incluyó el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Esta actuación ha sido objeto de cuestionamiento, dado que puso en discusión la adecuada gestión de las movilizaciones y el equilibrio entre el control del orden público y el respeto al derecho a la protesta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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