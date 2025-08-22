Valeria Afanador, la niña con síndrome de Down que se desapareció luego de salir de su colegio en Cajicá sigue sin aparecer. Es más de una semana sin saber de ella, por lo que su familia anunció una decisión importante frente al caso y cuestionó la falta de resultados en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

En un comunicado, expresaron “su profunda preocupación por los escasos avances en el proceso de investigación liderado hasta ahora por la Fiscalía General de la Nación” y señalaron que “pese al tiempo transcurrido, los resultados obtenidos no reflejan la urgencia ni la gravedad del caso”. Según la familia, la situación ha generado “una profunda frustración, incertidumbre y depresión”.

Por tal motivo, decidieron designar a un abogado con experiencia en derechos humanos y acompañamiento a víctimas, quien “asumirá el liderazgo del caso, del seguimiento jurídico, impulsando nuevas líneas de investigación y velando por los intereses de los familiares como víctimas directas”. La familia aclaró que esta determinación “no representa una ruptura con las autoridades, sino una medida legítima y necesaria para la articulación y resultados del proceso actual”, según recopiló El Tiempo.

(Vea también: Famosa clarividente dice que habría pasado en caso de Valeria Afanador: hay señal clave)

Lee También

“Ella nos hace mucha falta. Digamos que la familia está en un proceso muy muy fuerte. No podemos seguir esperando más”, dijo su papá.

Manuel Afanador, padre de la menor, señaló que “tenemos clarísimo que la niña no puedo haber salido sola. Algo, alguien estuvo detrás de esto. La niña no podía salir sola del colegio”. Asimismo, pidió mayor colaboración por parte de la Fiscalía: “Solicitamos que facilite el acceso a la información del proceso, garantice la colaboración con nuestro representante legal y continúe su trabajo diligente y transparente”.

Valeria Afanador tiene circular amarilla de Interpol

Según reveló Noticias Caracol, Interpol emitió una circular amarilla para difundir los datos de Valeria.

La circular amarilla es una notificación que se comparte a nivel global con el fin de ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas, en especial menores de edad o individuos que no pueden identificarse por sí mismos. Con esta medida, la investigación trasciende las fronteras de Colombia y se activa en los 196 países que integran la organización internacional de policía.

En paralelo, el Gobierno y la Policía Nacional mantienen vigente una recompensa de 70 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar a la menor. Las autoridades esperan que la difusión internacional incremente las posibilidades de recibir reportes útiles en cualquier parte del mundo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.