Por: Noticiero 90 minutos

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Diecisiete familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali viven momentos de desconcierto y temor ante la inminente orden de desalojo del Coliseo de Hockey, donde han estado albergadas durante más de dos meses. Esta situación, según el reporte de Noticiero 90 Minutos, fue comunicada recientemente a los damnificados, quienes ahora enfrentan la angustia de no tener un lugar donde trasladarse una vez que salgan del refugio temporal.

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Muchos de los afectados aseguran que sus viviendas resultaron tan dañadas en el sismo que hoy no son habitables, por lo que temen quedar en la calle. Durante el tiempo que han estado en el Coliseo de Hockey, la Alcaldía de Cali les brindó acompañamiento, algo que agradecen, pero subrayan la urgencia de recibir respuestas y soluciones definitivas para no quedar desprotegidos. "Nos avisaron que tenemos que desalojar hoy y están todos desacomodando el albergue y no tenemos para dónde irnos", advirtió Nelson Segura Caicedo, uno de los damnificados citados por 90 Minutos.

Estas familias solicitan a las autoridades la entrega efectiva de los subsidios prometidos y apoyo para alquilar viviendas con precios accesibles, ya que muchos no tienen recursos suficientes para cubrir depósitos o gastos iniciales. Aunque, conforme señala Pura Ester Rivas, algunos hogares recibieron un subsidio -destinado supuestamente para el arriendo-, la mayoría considera que el apoyo recibido no resuelve su situación ni es equitativo.

La incertidumbre se agudiza, especialmente para quienes tienen a su cargo niños y adultos mayores o personas con discapacidad. Caso ilustrativo es el de Nelson Segura Caicedo, quien debe cuidar a su madre de 86 años con discapacidad mental y problemas de salud, y afirma que solo ha recibido un pago de 1.050.000 pesos pese a que se les había prometido respaldo por tres meses.

La cobertura de 90 Minutos provocó la llegada de la Procuraduría al Coliseo de Hockey, en un intento por buscar acuerdos entre las autoridades y los damnificados, así como esclarecer el proceso de entrega y continuidad de los subsidios. Mientras la solución definitiva sigue en vilo, las familias reiteran su petición para conocer opciones de vivienda digna mientras logran reconstruir su vida después del terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué reclaman las familias damnificadas del Coliseo de Hockey de Cali?

Las familias reclaman la entrega de subsidios prometidos y apoyo real para conseguir viviendas en arriendo, ya que muchas no tienen dinero para cubrir los costos iniciales. Consideran que la ayuda recibida ha sido insuficiente y desigual, y piden una solución urgente antes de ser desalojadas del albergue, según informaron a 90 Minutos.

¿Por qué la Procuraduría intervino en el desalojo de los damnificados por el terremoto en Cali?

La Procuraduría intervino tras la difusión de la problemática en redes sociales por Noticiero 90 Minutos, con el objetivo de mediar entre las familias afectadas y las autoridades de Cali, así como de aclarar dudas sobre la entrega y continuidad de los subsidios mientras las familias buscan una alternativa de vivienda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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