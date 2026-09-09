Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En medio de una aguda discusión sobre la comunicación oficial de los resultados en operaciones militares recientes, la defensora del Pueblo, Iris Marín, volvió a enfrentar al gobierno liderado por Abelardo de la Espriella. El eje de la controversia fue la exposición pública de los cuerpos de integrantes de grupos armados caídos, una práctica que Marín cuestionó con firmeza, señalando que la presentación de estos cuerpos en declaraciones públicas normaliza la muerte y la convierte en escenografía para demostrar autoridad. “Las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan. Por eso no deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, afirmó, según citó El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar y provino del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien resaltó la labor de la Defensoría en la protección de víctimas y derechos humanos, pero lamentó lo que llamó “una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad”. Lara defendió el accionar militar señalando que “el Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror en amplias zonas del país”, y subrayó la importancia de la colaboración de la Defensoría para enfrentar amenazas como el reclutamiento de menores y el uso de drones por parte de grupos ilegales.

En este contexto, Marín insistió en que su llamado no desconoce el deber estatal de enfrentar a estos grupos ni cuestiona la legitimidad de las operaciones de la Fuerza Pública, pero sí la manera en que se comunica a la opinión pública. Añadió que en todo caso la privación del derecho a la vida debe ser analizada bajo parámetros de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, dados los límites incluso en el marco del conflicto armado.

La defensora reiteró que los muertos deben ser respetados y tratados dignamente, recordando que aunque en escenarios de conflicto las bajas pueden resultar inevitables y legales, la protección de la vida debe ser prioritaria en el ordenamiento jurídico, tal como lo exige la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Este choque institucional revela la complejidad de comunicar la violencia en un país que ha atravesado décadas de conflicto armado, enfrentando el riesgo de normalizar imágenes y discursos que despojan a la muerte de su gravedad para la sociedad.

¿Por qué la defensora del Pueblo pidió al presidente dejar de exhibir los cuerpos de combatientes muertos?

Iris Marín, defensora del Pueblo, solicitó al presidente Abelardo de la Espriella evitar la exhibición pública de los cuerpos de individuos muertos en operaciones militares, argumentando que normalizar estas imágenes en los anuncios oficiales convierte la muerte en un espectáculo y un instrumento de demostración de poder, lo cual desvirtúa el respeto por la dignidad humana, según información de El Espectador.

¿Cuál es la posición del Gobierno frente a las críticas sobre la exhibición de resultados en operaciones militares?

El Gobierno, a través del ministro del Interior Rodrigo Lara, defendió la presentación pública de los resultados de operaciones contra grupos armados alegando que cumplen un deber constitucional. Lara rechazó cualquier comparación entre el Estado y los grupos armados ilegales y afirmó que la divulgación de estos logros de la Fuerza Pública responde a la necesidad de combatir el terrorismo, según lo citado en El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.