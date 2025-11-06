En medio de las confrontaciones que surgen en el panorama electoral, ya de cara a las presidenciales de 2026, los precandidatos con más diferencias en sus posturas empiezan a tener confrontaciones entre sí.

Esta vez, Claudia López es quien responde a las declaraciones de Abelardo de la Espriella en medio de su evento en el Movistar Arena, en donde dijo que no había posibilidad de hacer alianzas con la precandidata, ni con Roy Barreras.

(Vea también: Denuncian a Petro por presunto delito luego de que reveló su separación con Verónica Alcocer)

Ante esto, López trató de “defensor de la mafia” al empresario y se refirió a su campaña política. “En la propia página del defensor de a mafia dice que tiene un patrimonio de 40.000 millones de pesos. A ver, sentido común elemental. Si el defensor de la mafia tiene un patrimonio de 40.000 millones de pesos, lo ha hecho con plata de…“, dice López en el video, mientras señala imágenes de David Murcia Guzmán, Nicolás Maduro y Salvatore Mancuso.

A esto, la precandidata suma que la campaña de De la Espriella es financiada con dineros provenientes de la mafia, hasta concluir preguntando a sus seguidores: “¿Ustedes creen que los va a defender de mafiosos y bandidos?“.

(Vea también: Petro, afanado por crisis de reforma a salud en Congreso, ordenó “plan B” para destrabarla)

Abelardo de la Espriella explica de dónde sale la financiación de su campaña

Al ser interrogado por el origen del dinero para hacer eventos de gran magnitud, como el más reciente, De la Espriella reconoció que pudo financiar el Movistar Arena debido a los logros que ha obtenido fruto de su carrera. “A diferencia de otras candidaturas, no tengo dueños. Esto se autofinancia.”, explicó el empresario.

“Y así lo consignaré en los estados de la campaña y presentaré en su momento las cuentas al Consejo Nacional Electoral como corresponde”, agregó.

El precandidato también se refirió a la inesperada caída de la transmisión en redes sociales. Según señaló, el incidente habría ocurrido por un presunto ataque informático que interrumpió la señal en pleno discurso.

“Nos sabotearon. Estamos pidiendo un peritaje a la empresa que se contrató con el satélite y la unidad móvil porque se apagó de un momento a otro”, aseguró el empresario, quien consideró la falla como algo más que un simple problema técnico.

Pese al contratiempo, De la Espriella aclaró que su mensaje completo será publicado en sus plataformas digitales para que los ciudadanos puedan verlo sin interrupciones. También aprovechó para ratificar su intención de continuar con su aspiración política, dejando clara su postura frente a las dificultades.

“A nosotros no nos detiene nada, y con la ayuda de Dios vamos a sacar esto adelante”, concluyó el precandidato, en un tono de firmeza y optimismo ante sus seguidores.

