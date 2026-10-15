Las primeras pistas sobre lo que habría provocado el accidente de un bus en el sector de Las Cruces, en Timbío, Cauca, apuntan a un posible intento de robo por parte de hombres armados. Así lo explicó el teniente José Burbano, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Timbío, en entrevista con Noticias Caracol, aunque aclaró que la versión todavía debe ser verificada por las autoridades.

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Según el relato que recibió el organismo de socorro de uno de los conductores sobrevivientes, el vehículo había salido de Paraguachón, La Guajira, y se dirigía a Tumbes, Perú, con aproximadamente 60 pasajeros. En el automotor viajaban tres conductores, uno de los cuales murió en el accidente.

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El sobreviviente les habría contado a los bomberos que, mientras transitaban por la vereda Las Cruces, unos hombres que se movilizaban en una camioneta los intimidaron. Al parecer, los sujetos portaban armas de largo alcance y habrían disparado contra el bus, situación que habría llevado al conductor a perder el control y salir de la carretera.

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Burbano señaló que una de las hipótesis es que los responsables sean piratas terrestres dedicados al robo de vehículos de transporte y pasajeros. Según explicó, en esa zona se han registrado otros hechos similares que involucrarían a personas dedicadas a la delincuencia común. Sin embargo, insistió en que todavía no hay una identificación oficial de los presuntos atacantes ni una confirmación definitiva de cómo ocurrió el episodio.

El comandante también advirtió que los robos no serían un hecho aislado en ese corredor. De acuerdo con su testimonio, sectores como El Boquerón, El Cenillo y Las Yercas han registrado casos de hurtos a buses, camiones y camionetas. Aunque la Policía Nacional ha adelantado operativos contra estas estructuras, según Burbano, los hechos delictivos han continuado.

“Según lo que se ha podido evidenciar son grupos de piratas terrestres, eso ya serán las autoridades quienes que evalúen”, dijo el comandante.

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Sobre las circunstancias del accidente, el oficial explicó que el bus terminó volcado en un potrero junto a la vía Panamericana, en una curva bastante cerrada y a unos 200 metros del río Las Piedras. Además, recordó que en el mismo sector ocurrió meses atrás un atentado con explosivos contra la Policía Nacional, en el que murió un uniformado y varios resultaron heridos. Por ahora, las autoridades deberán establecer quiénes estarían detrás del presunto ataque al bus y si los disparos provocaron directamente el siniestro.

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