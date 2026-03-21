El magnicidio de Miguel Uribe Turbay sigue revelando detalles que estremecen al país. Una de las confesiones más impactantes conocidas recientemente dejó al descubierto cuánto dinero se ofreció por ejecutar el crimen del entonces precandidato presidencial.

Sigue a PULZO en Discover

Según el testimonio entregado a la Fiscalía por Simeone Pérez Marroquín, alias el ‘Viejo’, la operación criminal tenía un precio claro: 1.000 millones de pesos por la muerte de Miguel Uribe Turbay.

La confesión, revelada tras su condena a 22 años de prisión, detalla que este dinero hacía parte de un acuerdo dentro de la estructura criminal que habría ordenado el atentado: la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc.

“Eso tiene que haber quedado hecho; plata no dan hasta que el man no se muera”, le habría dicho alias ‘Yako’, enlace entre los ejecutores y los mandos superiores.

Esto explicaría por qué, tras el atentado inicial, no se concretó el pago, ya que en ese momento Uribe Turbay seguía con vida.

Más dinero para silenciar el caso

Pero la cifra no termina ahí. El mismo testimonio revela que había un fondo adicional de 600 millones de pesos destinado a encubrir el crimen.

Ese dinero, según alias el ‘Viejo’, tenía dos posibles usos:

Sobornar a las autoridades para frenar la investigación.

Eliminar testigos o involucrados si era necesario evitar que se conociera la verdad.

La crudeza del plan quedó evidenciada en la expresión usada por los implicados: “mochar la cabeza”, refiriéndose a asesinar a quienes pudieran comprometer a los autores intelectuales.

(Vea también: ¿Cuándo es el día cívico en homenaje a Miguel Uribe Turbay? Aplicará solo para Bogotá)

Pagos menores dentro de la operación

Aunque la cifra global del crimen ascendía a miles de millones, en la práctica los pagos iniciales a los involucrados eran mucho menores.

El propio alias el ‘Viejo’ aseguró que recibió:

500.000 pesos para gastos personales tras el atentado.

5 millones de pesos que debía entregar a una de las participantes en la logística.

Esto muestra una estructura criminal en la que los grandes montos se concentran en la cúpula, mientras que los ejecutores reciben sumas relativamente bajas frente al riesgo asumido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Una operación ordenada desde la cúpula

La confesión también apunta a que la orden del crimen habría venido directamente de alias ‘Zarco Aldinever’, uno de los hombres de confianza de Iván Márquez dentro de la Segunda Marquetalia.

El testimonio indica que toda la operación —desde la inteligencia hasta la ejecución— fue planeada con antelación y bajo una estructura jerárquica clara.

Un caso que sigue generando impacto

El asesinato de Miguel Uribe Turbay no solo marcó un golpe político, sino que también dejó al descubierto el nivel de organización y los recursos detrás de este tipo de crímenes en Colombia.

Las cifras reveladas —1.000 millones por el homicidio y 600 millones para encubrimiento— muestran que se trató de una operación de gran escala, con implicaciones que aún siguen siendo investigadas por las autoridades.

El caso continúa avanzando en la justicia, mientras el país sigue conociendo detalles de uno de los hechos más graves y polémicos de la política reciente.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.