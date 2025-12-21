Una de las principales formas de evaluar la calidad educativa en Colombia son los resultados de las pruebas Saber 11, que presentan cada año los estudiantes de grado once. Estos exámenes permiten comparar el desempeño académico de las instituciones y suelen influir en la percepción pública sobre cuáles colegios ofrecen una mejor formación.

A comienzos de noviembre, el Icfes publicó los puntajes obtenidos por los colegios del país. La calificación máxima posible es de 500 puntos y se calcula a partir de un promedio ponderado de cinco competencias: Matemáticas, Lectura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés, con mayor peso para las cuatro primeras. En el caso de los colegios de calendario A, el promedio nacional se ubicó en 261 puntos.

Persiste la creencia de que los mejores colegios son siempre los más costosos. Sin embargo, los resultados muestran que, aunque muchas instituciones de alto costo alcanzan puntajes sobresalientes, también existen colegios con pensiones más moderadas que logran competir al más alto nivel académico, incluso atendiendo a poblaciones de estratos medios y bajos.

A continuación se presentan algunos de los colegios mejor posicionados en las pruebas Saber 11 de calendario A, junto con información aproximada sobre el valor de sus pensiones mensuales, obtenida principalmente a partir de datos suministrados por padres de familia:

Institución Educativa Cambridge School (Pamplona, Norte de Santander)

Puntaje Saber 11: 388

Pensión mensual aproximada: $400.000

Colegio Bilingüe Divino Niño (Bucaramanga)

Puntaje Saber 11: 387

Pensión mensual aproximada: $1.219.000

Colegio Angloamericano (Bogotá)

Puntaje Saber 11: 378

Pensión mensual aproximada: entre $2.000.000 y $2.500.000

Corporación Educativa La Concepción (Turbaco)

Puntaje Saber 11: 380

Pensión mensual aproximada: $1.205.000

Franciscano San Luis Rey (Armenia)

Puntaje Saber 11: 379

Pensión mensual aproximada: entre $1.232.000 y $1.298.000

Colegio Los Ángeles (Tunja)

Puntaje Saber 11: 377

Pensión mensual aproximada: $1.191.000

