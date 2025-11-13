Un nuevo caso de intolerancia quedó registrado en video en el norte de Antioquia. Un conductor de bus y un vendedor ambulante protagonizaron una violenta pelea con machete en plena vía, cerca del municipio de Santa Rosa de Osos, en la ruta que comunica a Yarumal con Medellín.

El incidente habría iniciado con una acalorada discusión entre los dos hombres, que pronto escaló hasta llegar a los golpes. En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa cómo ambos se enfrentan en medio de la carretera, empuñando un machete y un palo mientras se lanzan amenazas. Sin embargo, el enfrentamiento no pasó a mayores y no dejó personas heridas.

Se especula que la pelea comenzó por una disputa menor, posiblemente relacionada con el tránsito del bus en la zona donde el vendedor ofrecía sus productos. La situación, sin embargo, se salió de control en pocos segundos, obligando a que otras personas llegaran a intervenir.

#INTOLERANCIA. En la variante de Sta Rosa de Osos (Antioquia) se presentó riña con machetes entre el conductor de un bus de transporte público de la ruta Yarumal/Medellín y un vendedor ambulante. Se desconocen las causas que desataron la trifulca que por fortuna no dejó heridos. pic.twitter.com/r5edpMbdrI — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 13, 2025

Cuántas muertes han dejado casos de intolerancia en Colombia

Las autoridades locales, de acuerdo con lo informado por el medio citado, iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de cada involucrado. La Policía de Carreteras del departamento también se pronunció, señalando que este tipo de actos reflejan un preocupante aumento de la intolerancia entre los usuarios.

Hasta ahora, hechos de intolerancia como este o como los que se han registrado en la capital durante los últimos días, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, han representado más de 2.000 asesinatos en lo que va del año.

Puntualmente, en todo el país se han registrado 2.065 homicidios por intolerancia hasta el 2 de noviembre, según la Policía Nacional, lo que indica que 6,7 personas pierden la vida en promedio cada día Colombia.

