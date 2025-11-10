La intolerancia es uno de los principales problemas que tiene Bogotá, pues actualmente los ciudadanos, principalmente los que van en las vías, se pelean hasta por la razón más mínima y terminan en agresiones verbales e incluso hasta físicas.

Y es que muchos ciudadanos no cumplen con las normas de tránsito y cuando les reclaman, se molestan y comienzan a tratar mal al resto, lo cual hace mucho más grave la situación.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió en las últimas horas en Bogotá, más específicamente en la zona de La Felicidad, cuando un par de motociclistas que iban en contravía atacaron a una pareja que les reclamó por este actuar.

Tal como se puede ver en un video compartido en las redes sociales, los motociclistas se bajan de sus vehículos y comienzan a insultar muy fuerte a la pareja, hasta que uno de los sujetos coge a golpes al hombre incluso con el casco.

En ese momento llega el otro personaje y también pega una patada, mientras sigue con sus palabras con un tono muy alto y ofensivo.

Este es el video de la situación:

Esta es una situación que causó mucha indignación, ya que ahora está mal hacer cumplir las normas de tránsito porque no se conoce con qué clase de personas se van enfrentar, pues hay muchos ciudadanos muy intolerantes que pueden causar problemas físicos y verbales.

Así, los ciudadanos esperan que las autoridades estén más presentes en este tipo de situaciones, ya que los motociclistas, especialmente los domiciliarios, andan por donde quieren, a altas velocidades, poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos y pareciera que para ellos no hay control porque nunca les dicen nada.

