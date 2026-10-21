Por: El Espectador

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El estadio El Campín se prepara para albergar el concierto de Ryan Castro, que sigue programado para el sábado 31 de octubre, según informaron los organizadores del evento y Sencia, la empresa concesionaria encargada de operar el escenario. Pese a la expectativa y la planeación de "Awooween", el Distrito ha ordenado una estricta vigilancia en torno al montaje, desarrollo y desmontaje del espectáculo, especialmente tras los inconvenientes recientes con la gramilla, luego de los conciertos de BTS, de acuerdo con información reportada por El Espectador.

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La vigilancia ordenada no implica una cancelación ni un cambio de sede para el evento, pero sí pone en evidencia la preocupación institucional por el estado del campo de juego. Sencia debe entregar un plan detallado que incluya estrategias de protección y mecanismos para asegurar la pronta recuperación de la gramilla una vez culmine el concierto, con el compromiso claro de no interferir con la agenda futbolística posterior.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), según menciona El Espectador, ha solicitado a la interventoría de la Asociación Público-Privada un seguimiento reforzado en varios aspectos: técnico, operativo, jurídico y financiero. Dentro de las disposiciones, se revisarán riesgos asociados al montaje de estructuras, los corredores para el desplazamiento de asistentes, el cubrimiento del césped y la etapa de desmontaje. Además, la interventoría deberá establecer un registro documental y fotográfico del estado inicial de la cancha, acompañar el evento y conducir una inspección al día siguiente de retirar el montaje.

En cuanto a la reciente polémica por la cancelación y aplazamiento de partidos de fútbol profesional, como los duelos entre Millonarios y Once Caldas, y Santa Fe frente a Jaguares, la Dimayor emitió las suspensiones por el mal estado de la gramilla. El IDRD aclaró que ya había solicitado información a Sencia desde septiembre sobre la recuperación del césped, y aunque se presentó un cronograma, persistieron problemas de adherencia debido a la humedad.

La administración distrital está evaluando posibles incumplimientos contractuales por parte del concesionario, lo cual podría traducirse en sanciones económicas o la aplicación de cláusulas penales si se determina que se han dejado de cumplir las prioridades deportivas. No obstante, cualquier decisión en este sentido dependerá de la evaluación técnica y el proceso contractual correspondiente.

El director del IDRD, Daniel García Cañón, afirmó que el fútbol tendrá prioridad en El Campín, resaltando que, aunque el contrato de concesión permite la realización de eventos masivos como conciertos, el mantenimiento de una gramilla en óptimas condiciones para el deporte sigue siendo una obligación principal. Por ello, se han dispuesto controles adicionales para el concierto de Ryan Castro, con el fin de garantizar la disponibilidad del estadio para los compromisos de los equipos bogotanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Distrito ordenó vigilancia especial para el concierto de Ryan Castro en El Campín?

La decisión se tomó tras los daños sufridos por la gramilla del estadio después de eventos anteriores, como los conciertos de BTS, y debido a la cancelación reciente de partidos de fútbol profesional porque el césped no estaba en condiciones óptimas. De acuerdo con El Espectador, el Distrito busca evitar afectaciones que perjudiquen la agenda deportiva y asegurar que el concesionario Sencia cumpla con los planes de protección y recuperación del terreno.

¿Qué controles exigió el IDRD para proteger la gramilla durante el concierto de Ryan Castro?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte solicitó a la interventoría vigilancia técnica, operativa, jurídica y financiera antes, durante y después del evento. Sencia debe presentar un cronograma, detallar los sistemas de protección de la cancha, reportar los horarios de montaje y desmontaje, y preparar un plan de contingencia que incluya personal e insumos para responder ante eventuales daños en la gramilla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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