Por: EL PILON SA

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Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, anunció oficialmente la designación de Claudia Benavides Salazar como nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, luego de un proceso de selección realizado mediante el Banco de Talentos de la Patria Milagro. Esta convocatoria, promovida por el propio mandatario, tuvo como objetivo identificar perfiles con sólida formación técnica y académica para integrar el equipo gubernamental que comenzará funciones el próximo 7 de agosto, de acuerdo con la información difundida por la oficina del presidente electo.

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Claudia Benavides Salazar es ingeniera industrial egresada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Posee una maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones, otorgada por la Universidad Autónoma de Manizales, y un doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad de la Universidad de Deusto, en el País Vasco, España. Su extenso recorrido en el ámbito académico y profesional resultó determinante en su selección, según relata el comunicado oficial.

La trayectoria de Benavides se extiende por más de 25 años en el diseño y ejecución de proyectos centrados en la innovación, el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Desde 2001 está al frente de Incubar Manizales, organización dedicada a la incubación y aceleración de empresas tecnológicas, donde ha liderado múltiples iniciativas que buscan facilitar la transferencia de conocimiento entre instituciones académicas, el sector productivo y entidades públicas.

En su hoja de vida figura también la dirección ejecutiva de la Fundación Universidad-Empresa-Estado del Eje Cafetero y la presidencia de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad. Además, ha ejercido como docente en programas de pregrado, posgrado y doctorado en diferentes universidades colombianas, y ha participado como consultora y conferencista para organismos nacionales e internacionales. Actualmente, es columnista en el diario La Patria de Manizales.

Según lo anunciado por De La Espriella, las metas centrales de Benavides en el Ministerio serán recuperar la confianza de la comunidad científica en las convocatorias institucionales, fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, e impulsar que los frutos de la investigación puedan traducirse en soluciones prácticas para las comunidades, así como en mayor competitividad empresarial y desarrollo regional. Su gestión buscará, además, incrementar las inversiones públicas y privadas en investigación y alcanzar una inversión cercana al 1 % del Producto Interno Bruto, ya que actualmente, según el equipo de gobierno entrante, el sector solo capta cerca del 0,3 %.

El Banco de Talentos de la Patria Milagro, a través del cual fue designada Benavides, representa un esfuerzo por integrar profesionales idóneos en cargos clave del Gobierno Nacional, con base en el mérito, la preparación y la experiencia, según enfatizó De La Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Claudia Benavides Salazar y cuál es su experiencia en innovación?

Claudia Benavides Salazar es una ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia con maestría y doctorado en áreas relacionadas con innovación y competitividad. Cuenta con una extensa experiencia de más de 25 años en el liderazgo de proyectos de innovación, desarrollo empresarial y transferencia de conocimiento entre academia, empresas y sector público. Su carrera ha estado marcada por la dirección de organizaciones como Incubar Manizales y la Fundación Universidad-Empresa-Estado del Eje Cafetero.

¿Cuál será la misión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación bajo la dirección de Claudia Benavides?

La ministra designada asumirá la tarea de recuperar la confianza de la comunidad científica en las convocatorias del ministerio, fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y traducir los resultados de la investigación en soluciones concretas para las comunidades y el sector productivo. Entre los objetivos está incrementar la inversión en ciencia y tecnología, hasta alcanzar una cifra cercana al 1 % del Producto Interno Bruto, de acuerdo con lo informado por el equipo del presidente electo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.