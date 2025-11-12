Una lujosa residencia en Llanogrande, zona exclusiva de Rionegro (Antioquia), se convirtió en el centro de una operación conjunta entre el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía. Allí fue capturada Julia Maydankina, una mujer de nacionalidad rusa con cédula colombiana, señalada por las autoridades como pieza clave de una red transnacional de extorsión que operaba desde Colombia hacia varios países de América y Europa.

Sigue a PULZO en Discover

Junto a ella fue detenido su pareja, Hugo Ernesto Romero Páez, un bogotano de 35 años, quien presuntamente actuaba como su principal cómplice en la red conocida como Red-Dot, especializada en obtener información confidencial de empresarios y exigir millonarios pagos en criptomonedas a cambio de no divulgarla.

(Lea también: A fiscal se le entrecortó la voz al hablar de niños heridos en accidente de tránsito en Bogotá)

Maydankina residía desde hace varios meses en una mansión con piscina y cancha privada, en un exclusivo condominio de Llanogrande, donde decía ser empresaria del sector cosmético e inmobiliario. En sus redes sociales se presentaba como fundadora de Kalina Cosmetics, marca de productos naturales creada en Medellín en 2023. Además, figuraba como representante legal de Marketing Commercial Services S.A.S., una firma de call center registrada desde 2015.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julia Maydankina (@juliamaydankina)

Por su parte, Romero Páez aparece vinculado a múltiples negocios, entre ellos la inmobiliaria R&R Grupo Inmobiliario e Inversiones S.A.S., con sedes en Bogotá, Medellín, Cartagena y Santa Marta, además de una empresa de alimentos llamada Mariscos del Mar R&R S.A.S.

Sin embargo, detrás de esa imagen de emprendimiento, los investigadores hallaron indicios de una estructura criminal que, entre 2021 y 2023, habría extorsionado a empresarios en Colombia, Venezuela, España y otros países, exigiendo entre el 20 % y el 50 % de sus ingresos mensuales para no revelar información privada.

Los pagos se realizaban a través de plataformas como Binance, lo que dificultaba rastrear los movimientos financieros.

Las autoridades colombianas imputarán a los capturados los delitos de:

Concierto para delinquir con fines de extorsión agravada,

Extorsión,

Utilización indebida de información privilegiada, y

Acceso abusivo a sistemas informáticos.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la captura de Maydankina y Romero desmantela una red criminal internacional que habría movido más de 25 millones de dólares y 523 millones de pesos producto de actividades ilícitas.

Fuentes cercanas al caso indicaron que se investiga si otras personas —posiblemente extranjeras— participaron en la red y si parte de los negocios legales de la pareja fueron creados con dinero proveniente de las extorsiones.

7Registros oficiales muestran que Maydankina vive en Colombia desde al menos 2014, cuando adquirió un lote en la parcelación Colinas de Paimadó, en la vereda El Tablazo (Rionegro), donde habría construido la lujosa vivienda en la que fue detenida.

Romero, por su parte, figura como propietario de varios predios: un lote en el municipio de Concepción (Antioquia), una propiedad en el sur de Medellín y otra en el centro de Bogotá.

En redes sociales, la pareja presumía sus supuestos logros empresariales:

“Construimos edificios con apartamentos maravillosos destinados a la renta corta. Los dos últimos proyectos, en Medellín y Bogotá, ya están prácticamente ocupados”, afirmaba Maydankina en una publicación reciente.

(Vea también: ¿Por qué lo llaman y no le hablan? Si se queda callado, le mete susto a llamadas ‘fantasma’)

Las autoridades analizan los dispositivos electrónicos y las cuentas digitales de la pareja para establecer el alcance real de la red, la identidad de sus víctimas y la ruta del dinero obtenido mediante extorsiones.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación prepara la imputación formal de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento intramural, mientras el caso sigue generando atención internacional por su uso de criptomonedas para delitos financieros y por el perfil sofisticado de los implicados.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.