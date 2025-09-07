En el corregimiento de Honduras, ubicado en El Tambo (Cauca), 72 militares de las fuerzas militares fueron sorpresivamente secuestrados en medio de una violenta asonada comunitaria, que surgiera a raíz de una operación militar contra las disidencias de las Farc.

El grupo, conformado por tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados, fue retenido hacia las 2:30 de la tarde en la vereda Los Tigres, cuando adelantaban la Operación Perseo, una ofensiva que busca recuperar el control del cañón del Micay, enclave estratégico para el narcotráfico.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, alrededor de 600 personas participaron en la asonada, presuntamente bajo el constreñimiento de la estructura ‘Carlos Patiño’, una de las facciones de las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’. “Obstaculizaron de manera violenta el cumplimiento de las labores de la Fuerza Pública en la zona”, explicó el Ejército en lo recopilado por Semana.

Ante esta situación, el Ejército ordenó mantener la cohesión del grupo y proteger el material de intendencia, mientras se iniciaron contactos con la Defensoría del Pueblo y líderes comunitarios de la zona para avanzar en la liberación de los retenidos.

