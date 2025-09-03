En las últimas horas, las autoridades confirmaron el secuestro de Samuel Londoño, hijo del gerente de la Industria Licorera del Cauca, quien fue alcalde del municipio de Miranda.

Se trata de un menor de 17 años que fue privado de su libertad, en una vía entre Miranda (Cauca) y Florida (Valle), durante la tarde del martes 2 de septiembre de 2025, de acuerdo con El Tiempo.

Se desplazaba en motocicleta junto a un amigo cuando fueron interceptados por hombres armados que se movilizaban en una camioneta, según indicó Semana.

Según testimonios recogidos, los atacantes lo amenazaron y se lo llevaron a la fuerza, desapareciendo en la zona montañosa del norte del Cauca. Hasta el momento, la información disponible es escasa.

No se conocen detalles claros sobre quiénes son los responsables del secuestro ni sobre el paradero actual del hijo de Elmer Londoño Ortega. Las autoridades mantienen hermetismo, lo que ha incrementado la ansiedad en la comunidad.

Los habitantes de Miranda, acostumbrados a un entorno de relativa calma, están profundamente consternados. Permanecen en un estado de espera y esperanza, mientras elevan oraciones por el regreso seguro del joven.

Este episodio pone en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad local y la limitada capacidad de reacción por parte de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.

¿Cómo se está abordando la crisis de seguridad en el Cauca?

Departamentos como el Cauca enfrentan desde hace más de una década una crisis de seguridad creciente. El incremento de actos violentos, homicidios y secuestros deterioran la confianza de la ciudadanía en las autoridades nacionales y locales.

En este contexto, el secuestro de Samuel Londoño Escobar expone una falla estructural en la estrategia de seguridad vigente. Es imprescindible que el gobierno revise a fondo sus políticas y establezca medidas más eficaces para prevenir nuevos hechos violentos, garantizando así la protección de sus ciudadanos.

