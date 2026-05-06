Chapinero ha sido uno de los focos de intervención durante 2026, teniendo en cuenta el aumento de quejas ciudadanas en materia de seguridad que han incrementado en los últimos meses, relacionadas con hurtos en establecimientos, zonas de rumba y en las calles del sector.

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Ante esto, una de las medidas que el distrito ha implementado es una estrategia centrada en aumentar la seguridad, mejorar la coordinación entre entidades y reforzar herramientas de monitoreo y prevención.

Lo primero ha sido la implementación de los llamados Gestores del Orden, un equipo creado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para operar en sectores priorizados. Su labor se concentra en recorridos permanentes, identificación de riesgos y atención de situaciones relacionadas con convivencia y uso del espacio público.

Desde comienzos del año, estos equipos han tenido presencia en zonas como el parque de Los Hippies-Sucre, la plazoleta de Lourdes, la Zona T, corredores estudiantiles y sectores con alta actividad comercial y nocturna. Además de los recorridos, han establecido canales directos de comunicación con residentes y comerciantes, lo que ha facilitado el reporte y la atención de incidentes cotidianos.

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De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han atendido más de 10.600 casos relacionados con comportamientos contrarios a la convivencia, fallas en iluminación, manejo de basuras, escombros y otras situaciones del entorno urbano, en coordinación con distintas entidades del Distrito.

La estrategia también incluye operativos focalizados en corredores comerciales y gastronómicos, así como el despliegue de grupos motorizados para intervenir delitos en vía pública. En paralelo, se ha ampliado la cobertura de videovigilancia mediante la integración de cámaras privadas al sistema distrital, con más de 300 dispositivos conectados en la localidad.

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Otro componente ha sido el impulso a las denominadas Zonas Seguras, espacios en los que participan comunidad, Policía y autoridades locales con énfasis en prevención y convivencia. En Chapinero, esta figura continúa en expansión y forma parte de las acciones territoriales que se vienen implementando.

En términos de resultados, reportan una reducción en varios indicadores de hurto en la localidad durante este año, así como capturas e incautaciones de armas y estupefacientes. Estos datos se enmarcan en el desarrollo del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia, que agrupa las diferentes líneas de intervención en la ciudad.

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