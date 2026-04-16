El tradicional modelo de vigilancia privada en Colombia, basado en el guarda dotado únicamente con un radio y una libreta, tiene los días contados. La industria ha entrado en una fase de “supervivencia tecnológica” donde la premisa es clara: modernizarse con seguridad inteligente (Securtech) o quedar fuera del mercado.

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Luis Fernando Carvajal, director de Prosegur Security en Colombia, advirtió en La República que las empresas que hoy no integren tecnología y análisis de datos en tiempo real están destinadas a desaparecer. La clave ahora es la seguridad híbrida, que combina el factor humano con inteligencia artificial (IA) para anticiparse al delito y no solo reaccionar cuando ya ha ocurrido.

A pesar de que en el país operan cerca de 1.000 empresas, el negocio está altamente concentrado. Según el Dane, este sector movió más de 41 billones de pesos en 2024, y estas son las compañías que lideran el escalafón por ingresos:

Vigilancia y Seguridad LTDA: $1,09 billones. GS4 Secure Solutions: $506.567 millones. Fortox: $447.965 millones. Prosegur: $443.371 millones. Seguridad Superior: $428.973 millones. Seguridad Atlas: $426.557 millones. Securitas Colombia: $423.991 millones. Expertos en Seguridad: $351.224 millones. Seguridad Nápoles: $344.908 millones. Olimpo Seguridad: $344.106 millones.

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Según el citado medio, el reto principal recae en las empresas pequeñas que aún funcionan con esquemas básicos. En 2026, el estándar exige herramientas como reconocimiento facial, drones, sensores IoT y analítica de video. Perder activos valiosos por una vigilancia obsoleta puede paralizar la operación de cualquier cliente, una matriz de riesgo que las empresas ya no están dispuestas a asumir. La transición hacia lo digital ya no es una opción, sino el único camino para mantener los contratos en un entorno cada vez más exigente.

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