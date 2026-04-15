En medio de hechos delicados de orden público en Colombia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha provocado un fuerte impacto en el panorama nacional luego de revelar el pasado 14 de abril de 2026 una investigación que expone la infiltración de organizaciones criminales en el gremio de la seguridad.

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La @SuperVigilancia continúa su lucha contra la infiltración criminal en el sector, ordenando la suspensión de 31 licencias. La entidad advierte un patrón en el uso de permisos legales para facilitar actividades ilícitas.

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El superintendente Larry Álvarez Morales lideró este anuncio, confirmando que se ha procedido con la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a compañías que presuntamente operaban como fachadas para actividades delictivas. Este es el listado replicado por Caracol Radio desde X.

#ATENCIÓN | Este es el listado completo de 31 empresas de seguridad a las que se les suspendió la licencia de funcionamiento por infiltración criminal, falta de cumplimiento de requisitos legales y operativos entre otras irregularidades. Así lo denunció la Superintendencia de… pic.twitter.com/FHiRPkGR7G — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 14, 2026

Según las declaraciones de Álvarez Morales, las anomalías encontradas no constituyen eventos fortuitos o aislados. Por el contrario, las pesquisas señalan una modalidad delictiva estructurada donde empresas constituidas legalmente obtienen sus permisos bajo todas las normas, pero luego desvían su propósito corporativo para respaldar economías ilegales.

“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad”, afirmó el funcionario.

Esta situación ha encendido las alarmas sobre los procesos de verificación actuales en el otorgamiento de licencias de vigilancia en el país.

En el marco de estas acciones administrativas, se han confirmado sanciones contundentes en regiones específicas. Por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla, se ratificó la cancelación definitiva de las licencias para las sociedades Atenas Seguridad Privada Limitada y Maximus Seguridad Privada Limitada tras emitirse fallos en primera instancia.

Estas decisiones marcan un precedente en la lucha contra la ilegalidad en un sector que maneja armamento y personal entrenado.

La entidad de control también notificó que este operativo es solo el comienzo, pues al menos otras ocho empresas se encuentran actualmente bajo una lupa rigurosa.

Estas organizaciones podrían enfrentar penalidades idénticas en el corto plazo, sugiriendo que la magnitud de la infiltración sistemática es mucho más profunda de lo que se proyectaba inicialmente. El alcance del fenómeno abarca múltiples departamentos, lo que exige una vigilancia más estricta sobre cada compañía activa.

Uno de los puntos más críticos expuestos por el superintendente tiene que ver con el armamento legal. Las investigaciones judiciales han permitido determinar que algunas armas autorizadas para la defensa privada fueron empleadas en la comisión de delitos.

Este uso indebido representa un riesgo extremo para la seguridad ciudadana, ya que el arsenal legal termina alimentando la violencia urbana y los enfrentamientos entre bandas criminales por el control territorial.

Además, se detectó que sujetos directamente vinculados a estructuras de crimen organizado formaban parte del personal operativo de estas empresas de vigilancia. Esta estrategia permitía a los delincuentes acceder a información privilegiada, realizar seguimientos y facilitar el lavado de activos.

El superintendente Larry Álvarez Morales explicó que estas prácticas fraudulentas sirven como vehículos financieros para legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas que afectan la estabilidad económica de Colombia.

Este avance en la depuración del sector ha sido posible gracias a la coordinación efectiva con la Fiscalía General de la Nación y diversas dependencias del Ministerio de Defensa.

El trabajo conjunto ha optimizado el cruce de bases de datos y ha fortalecido los procesos judiciales, permitiendo que la inteligencia del Estado actúe con mayor precisión contra las empresas que han traicionado la confianza pública.

A pesar de la contundencia de las revelaciones, el superintendente aclaró que la mayoría de las empresas de seguridad en el territorio nacional operan bajo la ley. Destacó que el sector es un pilar social fundamental que garantiza el sustento de más de trescientas sesenta mil familias colombianas.

No obstante, reafirmó que cualquier entidad que desvíe su conducta hacia la criminalidad será sancionada con toda la severidad institucional y jurídica para proteger la integridad de los ciudadanos.

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