El empleo en Colombia empieza a desplazarse hacia regiones que durante años quedaron por fuera de los grandes centros económicos. Ciudades como Montería y Quibdó emergen como nuevos polos laborales impulsados por el crecimiento del sector de call centers y servicios BPO.

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Según informó El Tiempo, esta expansión responde a una estrategia empresarial que busca reducir costos operativos y aprovechar el talento disponible en ciudades intermedias. Este cambio no solo modifica la ubicación del trabajo, también transforma las dinámicas económicas regionales.

El peso del sector es significativo. En Colombia, la industria BPO alcanza cerca de 790.000 empleos directos y tiene presencia en buena parte del país, lo que la convierte en uno de los principales motores laborales.

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Además, este ecosistema aporta alrededor del 3,3 % del PIB y mueve ingresos por más de 56 billones de pesos, lo que confirma su impacto no solo en empleo, sino también en la economía nacional.

Expansión del BPO abre oportunidades de empleo en Colombia

El crecimiento del sector se refleja también en la oferta laboral. Solo en 2024, los call centers y servicios asociados concentraron cerca de 750.000 puestos de trabajo, con miles de vacantes activas en distintas regiones.

Uno de los rasgos más relevantes es su impacto social. Más del 60 % de los empleos en esta industria corresponde a jóvenes, mientras que más de la mitad de la fuerza laboral está compuesta por mujeres, lo que evidencia su papel en inclusión laboral.

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Además, las empresas del sector avanzan hacia ciudades intermedias como parte de una estrategia de expansión territorial. Cerca de la mitad de las compañías proyecta fortalecer operaciones fuera de las grandes capitales, lo que impulsa economías locales y amplía el acceso al empleo formal.

Sin embargo, el crecimiento también abre interrogantes sobre la calidad del empleo, la estabilidad y las condiciones laborales. Estos factores resultan clave para medir el impacto real de esta transformación en el mercado laboral.

A pesar de estos desafíos, la expansión de los call centers hacia nuevas regiones marca un cambio estructural y el trabajo empieza a distribuirse de forma más equilibrada y amplía oportunidades en zonas que durante años permanecieron al margen del desarrollo económico.

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