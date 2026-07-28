La estrategia Barrios Vivos llegó a la localidad de Los Mártires con una jornada que reunió a vecinos, organizaciones y entidades distritales para dialogar sobre las principales necesidades del territorio. La iniciativa también incluyó actividades culturales, deportivas y gastronómicas con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y la apropiación del espacio público.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Los Mártires fortalece el control a establecimientos con operativo de inspección nocturno)

El encuentro reunió a residentes, líderes comunitarios y entidades del Distrito para identificar las principales necesidades de la localidad y promover iniciativas que fortalezcan la convivencia, la cultura y el uso de los espacios públicos.

La estrategia Barrios Vivos tuvo su primer hito en Los Mártires, donde la comunidad participó en un encuentro enfocado en construir propuestas para el desarrollo del sector. La jornada hizo parte de una iniciativa del Distrito que busca acercar a las instituciones con los habitantes mediante espacios de diálogo y actividades comunitarias.

Lee También

Según explicó a Pulzo Leonardo Aponte, gestor territorial de Barrios Vivos, el objetivo es que las decisiones sobre los barrios se construyan de manera conjunta con sus habitantes.

“Esta estrategia busca sentarnos a hablar con la comunidad y generar unas mesas grandes, en este caso en la localidad de Mártires. Se generó una serie de experiencias artísticas, gastronómicas, patrimoniales y deportivas“, afirmó.

Aponte explicó que la estrategia no solo busca abrir espacios de diálogo, sino también demostrar que las entidades del Distrito pueden convertirse en un apoyo para las comunidades en la búsqueda de soluciones a las problemáticas de cada territorio.

En ese sentido, invitó a los habitantes a involucrarse en estas jornadas y señaló: “Que la comunidad entienda que nosotros somos aliados, la institución es el principal aliado. Por eso invitamos a la comunidad a hacer parte de estos procesos“.

¿Qué actividades se desarrollaron en Los Mártires en Movimiento?

‘Los Mártires en Movimiento’ se llevó a cabo durante el viernes 24 y el sábado 25 de julio, con una programación enfocada en promover la participación ciudadana, la cultura y la apropiación del espacio público. Durante ambas jornadas, los asistentes pudieron disfrutar de una amplia oferta de actividades, entre ellas:

Presentaciones artísticas y musicales con agrupaciones locales.

con agrupaciones locales. Muestras gastronómicas con la participación de emprendedores y comerciantes de la localidad.

con la participación de emprendedores y comerciantes de la localidad. Feria de emprendimientos para visibilizar iniciativas productivas del sector.

Recorridos patrimoniales para conocer la historia y los lugares emblemáticos de Los Mártires.

para conocer la historia y los lugares emblemáticos de Los Mártires. Actividades deportivas y recreativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

dirigidas a niños, jóvenes y adultos. Talleres culturales y espacios de formación abiertos a la comunidad.

abiertos a la comunidad. Mesas de diálogo y participación ciudadana , en las que los habitantes compartieron propuestas y necesidades de la localidad con entidades distritales.

, en las que los habitantes compartieron propuestas y necesidades de la localidad con entidades distritales. Actividades familiares orientadas a fortalecer la convivencia y el encuentro entre vecinos.

La programación hizo parte de la estrategia Barrios Vivos, que busca acercar la oferta institucional a los territorios y promover que la ciudadanía participe activamente en la construcción de iniciativas para transformar sus barrios.

* Pulzo.com se escribe con Z