Óscar Santiago Gómez Leal, experto en ‘marketing’ digital, fue acusado de feminicidio agravado, por el crimen contra su novia, Laura Camila Blanco. Según las evidencias mostradas por la Fiscalía, él es el culpable del asesinado de la joven periodista.

El ente explicó que Gómez Leal atacó a Laura Camila con maniobras de asfixia en el apartamento de ella, ubicado en la localidad de Engativá, mientras estaban en una celebración con amigos por el grado de Óscar Santiago. Posteriormente, decidió arrojarla del noveno piso y murió inmediatamente.

¿Qué le decía el novio de Laura Camila Blanco a ella?

El fiscal encargado del caso explicó que la relación entre Laura Camila y Óscar Santiago estuvo llena de violencia verbal, física y psicológica hacia ella. “Se concretó en varias oportunidades en acciones como llamar a la víctima gorda, llamarla prostituta, revisarle su celular y celarla constantemente”, dijo en la audiencia.

Gómez Leal no aceptó el cargo de feminicidio agravado y según El Tiempo, sus abogados buscan desacreditar este delito, a pesar de las pruebas presentadas. Por el momento, la investigación seguirá avanzando, así como la recolección de testimonios.

Novio de Laura Camila Blanco simuló desmayo en audiencia

En la noche del jueves 21 de agosto se realizó la audiencia de imputación de cargos contra Gómez Leal, señalado de la muerte de su pareja sentimental, Laura Camila. El hombre había sostenido inicialmente que la joven se había lanzado por una ventana, versión que la investigación forense contradijo.

Durante la diligencia, el juez Orlando Garzón Vega cuestionó la conducta del procesado, quien habría simulado un desmayo en medio del procedimiento. “Luego de que se desencadena el acontecimiento, sale a simular un desmayo y así poder afirmar que Laura Camila se lanzó cuando la base pericial de necropsia sugiere lo contrario. ¿Y eso con qué fin se hizo? Con un fin distractor”, expresó el togado, citado por El Tiempo.

El juez avaló la petición de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar los hallazgos de violencia previos al fallecimiento, como signos de asfixia mecánica y forcejeo.

