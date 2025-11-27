Desde hace algunos días, la historia de Laura León ha producido revuelo en los medios de comunicación y redes sociales, en lo que se evidencia la controversia del lamentable incidente vial que le costó la vida a esta joven madre en el sector de Niza, al norte de Bogotá, el pasado 18 de noviembre. Y es que, recientemente, el conductor implicado en la colisión se entregó voluntariamente a las autoridades, desatando un revuelo por las circunstancias que envuelven el caso.

Según se comunicó en CityTV, la Fiscalía General de la Nación le imputó al detenido el cargo de homicidio culposo, delito frente al cual decidió no aceptar responsabilidad. No obstante, durante la diligencia de imputación de cargos, no se tomó ninguna determinación de aseguramiento, por lo que el presunto responsable continuará en libertad mientras se desarrolla el proceso de investigación.

La madre de la joven habló en el citado noticiero y expresó su indignación porque, según ella, a la familia de la víctima nunca se les avisó que este hombre fue citado y no formaron parte del proceso: “Nos tranquiliza un poco que ya esté enfrentando un proceso y que responda por el asesinato de mi hija. Desde el momento en que ocurrieron los hechos el martes 18, hasta el día de hoy no se han comunicado ninguno de la Fiscalía. Todo lo que hemos sabido es por parte de las personas que estuvieron en el hecho y por los medios de comunicación. Ayer se hizo la audiencia y nosotros nunca fuimos notificados”.

Además, aseguró que su hija no pudo estar presente en una entrega de notas de su nieto y expresó su inconformidad porque no le han asignado un abogado a él ni a ella para el proceso judicial: “Es importante que tengan en cuenta que las víctimas son mi hija y mi nieto, ellos también tienen derecho a un representante. Es importante que nos tengan en cuenta, están vulnerando los hechos y somos víctimas invisibles. Ha sido muy duro, nos ha dolido muchísimo en el alma, me duele mi nieto, hoy era el grado de transición, le arrebataron la persona de la que él dependía totalmente y no lo están teniendo en cuenta”.

Ya en un tono clamoroso, la familia pide mayores garantías en el proceso, comunicación transparente y acompañamiento institucional. Expresan su esperanza de que se haga justicia por Laura y su hijo, y que el proceso se lleve a cabo con todo el rigor que amerita.

