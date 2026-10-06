Un simple pago para evitar las restricciones del pico y placa puede terminar en una estafa. La Secretaría Distrital de Movilidad alertó sobre una modalidad en la que ciberdelincuentes utilizan páginas web falsas para engañar a los conductores que buscan adquirir el permiso de Pico y Placa Solidario.

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Een los últimos días fueron detectados varios portales que funcionan como páginas ‘espejo’, pues copian colores, logotipos, fotografías y otros elementos de la plataforma oficial para aparentar que se trata de sitios legítimos. El objetivo es llevar a los usuarios hacia cuentas que no pertenecen a la Secretaría de Movilidad.

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La alerta no es solo preventiva, pues varios ciudadanos ya fueron víctimas de esta modalidad y perdieron dinero mientras intentaban tramitar el permiso para circular durante los días de restricción. La Secretaría advirtió: “Ingresar a un sitio falso no solo puede significar perder dinero o entregar información personal: también deja al vehículo sin un permiso válido para circular”.

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Por eso, pidieron a los conductores no confiar únicamente en la apariencia de una página y revisar con atención la dirección web antes de ingresar datos o efectuar cualquier pago.

Enlaces fraudulentos del pico y placa solidario en Bogotá

https://www.picoyplucasolidario-movilidadbogotast/siniciar

https://wwwpicoyplacasolidario-movilidadbogotast

http://mipicoypfaca-solidario.com/picopiaco

Los delincuentes pueden cambiar una sola letra, agregar o eliminar caracteres o utilizar dominios distintos al institucional para hacer que las direcciones parezcan auténticas. Ese detalle puede pasar inadvertido para una persona que busca el trámite con rapidez.

Ante este panorama, la Secretaría recomendó acudir directamente al sitio institucional y seleccionar allí la opción correspondiente al Pico y Placa Solidario. De esta manera, el conductor evita intermediarios y reduce el riesgo de entregar información o dinero a terceros.

La forma más segura de acceder al trámite es entrar directamente a www.movilidadbogota.gov.co y escoger la opción Pico y Placa Solidario. El pago debe efectuarse únicamente dentro de esa plataforma oficial.

Además, la Secretaría no solicita pagos mediante WhatsApp, llamadas telefónicas, mensajes de texto, códigos QR, billeteras digitales ni cuentas de terceros. Cualquier solicitud por esos medios debe despertar sospechas.

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