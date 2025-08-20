La inseguridad en Bogotá es un tema bastante complicado, pues ahora no hay sector que se salve de los delincuentes y por eso la percepción de que siempre los van a robar cada vez es mayor en los ciudadanos.

(Ver también: Cayó falso guía turístico en Bogotá que paseaba a extranjeros para drogarlos y robarlos)

De hecho, en los últimos días se han presentado casos en restaurantes de sitios reconocidos, mercados y mucho más, por lo que las personas ya le están pidiendo intervención al alcalde Carlos Fernando Galán.

Es más, en las últimas horas se conoció un video de cómo tres delincuentes, a altas horas de la noche, se meten a robar a un Oxxo, amenazando a la trabajadora con un arma de fuego y llevándose dinero y varios productos.

Lee También

Tal como se ve en el video compartido por Caracol Radio, las tres personas llegan con sus cascos de moto puestos y con las armas en la mano, por lo que la trabajadora queda completamente aislada mientras los sujetos comienzan a guardar los productos.

Principalmente se llevaron lo de la caja registradora, pero también aprovecharon para guardar botellas de alcohol del más alto valor, pues en total habían recolectado 13 millones de pesos. De inmediato, apenas salieron del establecimiento, la trabajadora llamó a las autoridades y se comenzó con un ‘Plan candado’, por lo que al verse rodeados, decidieron botar lo que habían cogido a la calle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caracol Radio (@caracolradio)

Sin embargo, por más de que trataron de huir, fueron detenidos por las autoridades gracias a su rápida reacción, detectando que eran tres hombres de 18, 19 y 28 años, respectivamente, dos de ellos extranjeros.

(Ver también: [Video] Capturan a uno de los dos presuntos ladrones del restaurante Mistral en Chapinero)

Ante esta cantidad de casos de inseguridad presentados en la capital colombiana, los ciudadanos le piden al alcalde que tome acción, ya sea con más unidades o estrategias que les permita capturar más delincuentes, ya que este es un tema que se está saliendo de control y que está perjudicando a todos los bogotanos.

* Pulzo.com se escribe con Z