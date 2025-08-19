La inseguridad en Bogotá no deja de ser un tema bastante preocupante para los ciudadanos, quienes diariamente se tienen que enfrentar a graves casos de extorsión, robos y hasta asesinatos, que siembrar terror en la capital y que tiene trabajando arduamente a las autoridades, que no han podido frenar la ola de delincuencia que todavía existe.

(Vea también: Mujer en Bogotá, como con ojos en la espalda, puso a perder a ladrones que le iban a robar celular)

Así como el misterioso caso de un hombre asesinado y lanzado desde una camioneta en el sur de Bogotá, otro hecho ocurrió en el sector de Usme, más exactamente en la calle 71 g sur con calle 14-76, en el barrio La Fortaleza, de dicha localidad, donde un hombre fue asesinado en un chico de billar, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

El hecho ocurrió en el segundo piso del establecimiento, donde la víctima se encontraba con taco en mano y alistándose para su turno en el chico de billar que iba ganando con amigos y otros clientes del lugar. Allí, de un momento a otro llegó el sicario que dejó su motocicleta a las afueras con su cómplice, subió las escaleras y cuando llegó al lugar comenzó a disparar en contra de este sujeto, quien quedó tendido gravemente herido por varios impactos de bala, de acuerdo con la citada emisora.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

La víctima, que todavía no ha sido identificada, era un hombre de aproximadamente 40 años, quien murió dentro del local debido a la gravedad de sus heridas por los disparos. El sicario, luego de cometer el crimen, salió corriendo del sitio y escapó en una motocicleta, a medida que amenazaba con su pistola a los que se le interpusieran el camino para intentar detenerlo, según la cadena radial.

El sitio tuvo que ser cerrado por la gravedad del crimen y las autoridades revisan las cámaras de seguridad para establecer la identidad del sicario. Al parecer, el caso estaría relacionado con un ajuste de cuentas, pero todo hace parte de la investigación por parte de las autoridades.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.