Por: Canal Uno

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El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, envió una carta a la Fiscalía alertando lo que sería un plan de fuga en la cárcel de Itagüí, por lo que hizo un llamado a las autoridades competentes para revisar y tomar las medidas necesarias.

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El también coordinador del equipo jurídico de empalme recordó la denuncia hecha el pasado 14 de julio por Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín, quien alertó sobre la existencia de un presunto plan de fuga masiva desde este centro penitenciario de Itagüí, que se perpetraría antes del 7 de agosto.

Por su parte, De Bedout reseñó que no se trata de un hecho aislado, relacionando que en esa cárcel está la “‘Mesa de Itagüí’, donde el Gobierno Nacional negocia desde 2023 con voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Mediante la Resolución 00072/2026, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura contra 23 de esos cabecillas, a solicitud de la Consejería Comisionada de Paz”.

Entre otras cosas, puntualizó que el Consejo de Estado reactivó en su momento las capturas contra siete de los integrantes de este grupo criminal por riesgo de fuga. Que el penal estuvo casi tres años sin cámaras de seguridad operativas, entre otras cosas.

En Itagüí están recluidos los máximos cabecillas de la criminalidad organizada del Valle de Aburrá: alias Douglas, ‘Lindolfo’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Albert’, ‘Naranjo’, ‘Mundo Malo’. Entre todos, las estructuras que dirigen agrupan a varios miles de integrantes en más de 350 combos en Medellín y su área metropolitana.

#ATENCIÓN | Existe un presunto plan para una fuga MASIVA de la Cárcel de Itagüí antes del 7 de agosto, día en que asume @ABDELAESPRIELLA.

Recibí esta alerta de una fuente ciudadana y la puse de inmediato en conocimiento de la @FiscaliaCol.

Según la información, la operación… pic.twitter.com/zsaRogYnu6 — Alejandro De Bedout (@alejodebedout) July 14, 2026

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Ministro de Justicia designado se une a llamado para prevenir fuga en cárcel de Itagüí

Ante la situación, Cancino se unió al llamado para que se adopten todas las medidas preventivas ante esta información, y revisión que permita salvaguardar la seguridad e integridad de la sociedad.

“Solicito respetuosamente que, en el marco de sus competencias y en coordinación con las autoridades penitenciarias y de policía judicial que resulten del caso, se adopten con carácter prioritario y urgente las medidas de cuidado, prevención y verificación que la gravedad de la situación demanda”.

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