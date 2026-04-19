El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, alertó sobre un posible plan en su contra, luego de recibir información de la Policía Nacional sobre amenazas provenientes de bandas criminales. El mandatario aseguró que el riesgo también se extendería a su familia y lanzó un llamado urgente para reforzar la seguridad.

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“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia. Colombia no puede retroceder”, afirmó Char, quien insistió en que la seguridad debe ser una prioridad nacional y pidió acciones contundentes de las Fuerzas Armadas y la justicia.

Tras el pronunciamiento, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que ya se activaron canales institucionales para verificar la situación. Según explicó, contactó al ministro de Defensa, al director de la Policía Nacional y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales, con el fin de poner en marcha a los organismos de inteligencia del Estado.

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Con esta información, he procedido contactar al @mindefensa @PedroSanchezCol, al director de la @PoliciaColombia, y al director de la @ProteccionPonal para también activar los organismos de inteligencia del Estado, verificar la información y tomar las medidas necesarias. El… https://t.co/MQPXyeLJC3 — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 20, 2026

“Con esta información, he procedido a contactar al ministro de Defensa Pedro Sánchez, al director de la Policía Nacional, y al director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional para también activar los organismos de inteligencia del Estado”, señaló Benedetti, quien además reiteró el rechazo del Gobierno nacional frente a cualquier amenaza contra ciudadanos.

El caso ahora se encuentra en proceso de verificación por parte de las autoridades, mientras se evalúan posibles medidas de protección y se analiza el alcance real de la información recibida.

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