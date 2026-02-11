El alcalde del municipio de Morales, Óscar Guachetá Arrubla, y su secretario de Gobierno, Bernabé Cruz, fueron interceptados por hombres armados en la vía Panamericana, mientras regresaban de un viaje a Bogotá, en un hecho que encendió las alarmas por la creciente violencia en el departamento del Cauca luego del reporte de secuestro de la senadora Aida Quilcué.

De acuerdo con El Tiempo, la situación se registró en la noche del 10 de febrero de 2026, poco después de que el mandatario y su equipo terminaran una agenda institucional en la capital y regresaran vía aérea hasta el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en el Valle del Cauca, con destino final en Morales.

Frente a esto se pronunció la alcaldía de ese municipio y expresó su respaldo al mandatario local tras el ataque donde resultó herido uno de sus escoltas, según informó Infobae.

“Rechazamos de manera absoluta todo acto de violencia que atente contra la vida, la integridad y la seguridad de cualquier persona”, indicó la entidad en un comunicado.

🚨 #AEstaHora | El Ejército Nacional, con apoyo del Gaula y la Policía, liberó al alcalde de Morales, Cauca, y a un miembro de su esquema de seguridad tras intento de secuestro en la vía Panamericana. Ambas personas se encuentran a salvo.https://t.co/gwwIFblDBZ pic.twitter.com/OufJiM7yDn — La FM (@lafm) February 11, 2026

Detalles del ataque contra el alcalde de Morales (Cauca)

Según informes preliminares, cuatro sujetos armados interceptaron la camioneta en la que se movilizaban el alcalde, el secretario de Gobierno y parte de su esquema de seguridad en el corregimiento de Mondomo, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao. Los agresores abrieron fuego y, tras una breve confrontación, hurtaron la camioneta oficial y los teléfonos celulares de los funcionarios presentes.

Durante el ataque, varios integrantes del grupo que acompañaba al alcalde resultaron heridos, aunque fuentes oficiales indicaron que no se trató de lesiones de gravedad.

Según La FM, se trató de un intento de secuestro y la Fuerza Pública respondió de inmediato y desplazó efectivos al lugar. Un equipo del Ejército Nacional aseguró el sitio y, como medida de protección, trasladó a Guachetá y a los demás heridos hacia Popayán en un vehículo blindado para garantizar su integridad y atención médica.