Mientras en diferentes ciudades del mundo miles de manifestantes salieron en respaldo a Palestina y en rechazo a la interceptación de la Flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, se conocieron videos pregrabados de las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes iban a bordo de una de las embarcaciones.

(Vea también: A qué se dedican Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas detenidas cerca de Gaza)

“Si estás viendo este mensaje es porque he sido secuestrada por las fuerzas ocupacionales de Israel. Hago un llamado urgente a la solidaridad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil y al presidente Gustavo Petro para que active los mecanismos de presión y vele por nuestra integridad”, se escucha en la grabación.

Lo mismo hizo su compañera, quien en un corto fragmento solicitó las acciones necesarias para su liberación y la de por lo menos 200 civiles de 37 países, que son afectados por esta situación, según informó la FM.

Lee También

“Exijo a la cancillería, al presidente Gustavo Petro y a la comunidad internacional que aseguren mi liberación y mi pronto regreso a casa”, indicó Barreto en otra publicación.

Protestas en Bogotá a favor de Palestina dejan un herido

Las protestas pro Palestina en Bogotá se desarrollaron en medio de episodios de violencia y vandalismo. Aunque la movilización buscaba expresar apoyo al pueblo palestino, algunos incidentes alteraron el orden público en distintos puntos de la ciudad.

En uno de los casos reportados, un residente resultó herido luego de recibir un golpe con una cadena en la cabeza durante las manifestaciones, según informó Caracol Radio.

Para el próximo 7 de octubre de 2025 está convocada una movilización nacional en solidaridad con Palestina, que se desarrollará en varias ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá.

El trasfondo de estas manifestaciones está relacionado con el conflicto Israel-Palestina, que influyó en diferentes países, incluida Colombia. Según analistas, la situación refleja tensiones locales que se expresan en escenarios de protesta y que, en algunos casos, derivaron en hechos de violencia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.