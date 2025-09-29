El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, presentó en Murcia una propuesta en materia migratoria que incluye la creación de una “visa por puntos” vinculada al acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Esta medida busca priorizar a los inmigrantes que demuestren mayor integración cultural, disposición a trabajar y capacidad para cubrir vacantes en sectores con escasez de mano de obra, detalla Onda Cero.

Feijóo subrayó que los inmigrantes deben cumplir la ley, advirtiendo que quienes no lo hagan deberán abandonar el país. Según el PP, la política migratoria debe basarse en el principio de contribuir para poder permanecer en España, evitando que personas sin intención de trabajar accedan a ayudas sociales.

Entre los requisitos que propondrían para solicitar el IMV estarían: residir legalmente al menos un año en España, demostrar vulnerabilidad económica, pertenecer a una unidad de convivencia reconocida o estar emancipado, y tener entre 23 y 65 años, salvo excepciones con hijos a cargo.

Lee También

El partido defiende que el IMV debe proteger a quienes realmente lo necesitan, no convertirse en un incentivo migratorio.

En su intervención, Feijóo también criticó a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por no acudir a su citación judicial con el juez Peinado, señalando que “quien no tiene nada que ocultar no se esconde”. Además, acusó a Sánchez de mantener al país en una dinámica constante de escándalos políticos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.