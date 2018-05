El problema empezó cuando Rüdiger le entró fuerte a Kimmich, quien de inmediato reaccionó encarando a su compañero. Sin embargo, Klose alcanzó a intervenir antes de que la situación pasara a mayores, indicó el diario alemán Sport Bild.

Rudiger And Kimmich Involved In Training Bust Up https://t.co/FNufOekUa5 pic.twitter.com/FqcDHYgibO

— THONY YHL ⚜️ (@thonY_YHL) May 30, 2018