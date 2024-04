Por: El Colombiano

El éxito internacional que supuso el lanzamiento de ‘Pies descalzos’, en 1995, su presentación en la clausura del Mundial Alemania 2006 con ‘Las caderas no mienten’, o las decenas de premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de los años, son solo algunos de los momentos más memorables en la carrera de Shakira.

La vida de la colombiana ha estado llena de hitos inolvidables que la han llevado a estar en boca de todo el mundo, pero, sin duda, un hecho que marcó un antes y un después en su vida fue la ruptura de su relación amorosa con el exfutbolista español Gerard Piqué.

En junio de 2022, ambos confirmaron lo que para entonces era un secreto a voces, luego de 12 años juntos y dos hijos que los unirán para siempre. De inmediato, el tema se tomó las redes sociales y medios de comunicación cubrieron la separación minuto a minuto. En medio de esa exposición, Shakira lanzó una trilogía de canciones para compartir sus sentimientos: Te felicito, en colaboración con Rauw Alejandro; Monotonía, junto a Ozuna, y la BZRP Music Session #53, lanzada con Bizarrap.

Pasados varios meses desde entonces, y tras el reciente lanzamiento de su último álbum de estudio, Las mujeres ya no lloran, la colombiana ofreció una entrevista reveladora a la revista Marie Claire en que reflexiona sobre sus experiencias y cita al poeta británico Oscar Wilde para concluir que el amor verdadero se encuentra en la amistad, pues “la monogamia es una utopía”.

“No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos; cómo se miran a los ojos y se cogen de la mano y no pueden vivir separados el uno del otro. He sido testigo del amor, solo que yo no he tenido esa suerte”, dijo la cantautora de 47 años.

Frente al significado del amor en relaciones de pareja, considera que “la monogamia es una utopía”, pero dice que el amor la ha “compensado de otras maneras”, por ejemplo, con el amor de sus fans, sus hijos “y de los verdaderos amigos”.

“Oscar Wilde decía que la amistad es la forma más pura del amor y creo que es cierto. Dura más, al menos según mi experiencia. Mi relación duró 12 años, pero mis amigos estarán ahí toda la vida. Cuando llegaron las dificultades, fue cuando aprendí lo verdaderamente importante que era la amistad”, concluyó.

