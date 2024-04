Uno de los crímenes que más han conmocionado al mundo en los últimos meses ha sido el del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, cuyo cuerpo desmembrado apareció, bajo extrañas circunstancias, en el mar de la isla Phangan, en Tailandia.

El principal sospechoso, que fue detenido el 5 de agosto del año pasado, fue Daniel Sancho, un ciudadano español que habría estado compartiendo con Arrieta en días previos a su muerte. Aunque en su momento Sancho aceptó los cargos de homicidio, tiempo después se declaró inocente.

Por esta razón, los entes investigadores continúan indagando sobre las circunstancias que conllevaron al crimen y, además, buscan conocer si el asesinato del médico fue premeditado con anterioridad por Sancho, quien es hijo de un reconocido actor.

Todo apunta a que las respuestas en torno al crimen están próximas a descubrirse, pues, aunque el español ha intentado defenderse, los encargados del caso han hallado pruebas contundentes que podrían demostrar que Sancho es culpable y que, además, habría premeditado el crimen.

En los últimos días, de hecho, se revelaron nuevos detalles del caso. Según el medio español 20 minutos, Sancho envió una serie de mensajes al teléfono de Arrieta el 3 de agosto de 2023, tiempo después de que el señalado asesino hubiera cometido el homicidio y tirado el cuerpo a un vertedero del mar.

En los mensajes, el joven español habría fingido que no sabía en donde se encontraba Arrieta y hasta le aseguró a la hermana de la víctima que él también lo estaba buscando:

“[Le escribí] ‘¿qué sabes de mi hermano?’. Él me dijo ‘hola, ¿Cómo estás? Le he visto en playa ayer, pero le he perdido el rastro. Nos tomamos unas setas alucinógenas’. A mí me sorprendió eso. Me preguntó ‘¿sabes qué son unas setas alucinógenas?’. Y me dijo que eran como unos hongos”, contó la hermana de Arrieta en una entrevista con Telecinco.