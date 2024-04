Luego de más de 8 meses del asesinato de Edwin Arrieta, el médico colombiano, en Tailandia, el 2 de agosto, surgió un nuevo detalle sobre Daniel Sancho, ciudadano español señalado de haber cometido el crimen. La hermana de la víctima, Darling Arrieta, reveló un dato que en la esfera mediática era desconocido hasta hace poco y que involucraría el consumo de sustancias alucinógenas.

Según dijo la mujer para el programa ‘De viernes’ de Telecinco, ella se comunicó con Sancho desde la cuenta en Instagram donde Edwin promocionaba sus servicios, al no tener novedad de qué estaba haciendo su hermano en el país asiático. Aprovechó que la víctima le dejó un celular para ayudarle con los temas del trabajo y en ese dispositivo comenzó a armar las pistas del crimen.

Al ver la publicación de Sancho, de inmediato le preguntó por el cirujano, quien aseguró que le había perdido el rastro luego de haber consumido unos alucinógenos. Ante esa respuesta, la hermana sospechó e incluso usó esas conversaciones por chat para dar la alerta de que había una inconsistencia en lo dicho por Sancho.

“Él me dijo ‘hola, ¿cómo estás? Le he visto en playa ayer, pero le he perdido el rastro. Nos tomamos unas setas alucinógenas’. A mí me sorprendió eso. Me preguntó ‘¿sabes qué son unas setas alucinógenas?’. Y me dijo que eran como unos hongos”, agregó en el programa español.