Una pregunta aún no resuelta sobre el escándalo de Daily Cop tendrá que explicarse en la justicia en los próximos días: ¿dónde está el avión que supuestamente compró la compañía de criptomonedas a la Sociedad Aérea de Ibagué para la campaña presidencial de Gustavo Petro? La respuesta es en Panamá.

El Cololmbiano confirmó con varias fuentes que esa será la versión que dará el testigo Ómar Hernández al Consejo Nacional Electoral el próximo 7 de mayo, cuando asista a una diligencia para entregar su declaración oficial, luego de estar varios meses detenido en un centro de la Policía en Medellín.

La historia es reciente, pero ha desencadenado toda una andanada de respuestas del presidente Gustavo Petro. En su mensaje más duro luego de las marchas en su contra del domingo, Petro escribió que esa es la “peor mentira que han hecho sobre su campaña”. Agregó que” la ley prohíbe comprar bienes con recursos de campañas. ¿Para qué iba yo a querer un avión si no tengo ni carro? ¿Lo pondría a nombre de Colombia Humana que no tiene sede? ¿Lo compraría al inicio de la campaña para venderlo después? ¿Tirarme el dinero de campaña comprando un artefacto tan caro cuando sale mejor alquilarlo? Ni bruto que fuera. Así han llenado de noticias falsas la campaña”, señaló el mandatario.

A pesar de la minimización del mandatario al tema, la Fiscalía está próxima a decidir sobre un principio de oportunidad a Omar Hernández que se encuentra colaborando con el ente acusador por lo menos desde febrero. Hernández es el CEO de la compañía Spartan Hill que que le prestó los servicios a Daily Cop para el uso de sus billeteras electrónicas y que las personas que hacían su inversión en la criptomoneda pudieran realizar los pagos. La compañía prometía una rentabilidad al día de 0,5 % que podía convertirse en un 12 % mensual dependiendo del valor de la criptomoneda en el mercado. Varios influencers incentivaron a sus seguidores a realizar las inversiones y la captación empezó a crecer hasta llegar a más de 100.000 millones de pesos, de acuerdo con las primeras investigaciones.

El delito acusado en contra de los implicados es captación masiva y habitual de dinero. El empresario Hernández asegura que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía entregando información sobre una reunión que tuvo con Ricardo Roa en el centro de Bogotá en febrero de 2022, en la que también participó Sebastián Betancourt, y en donde supuestamente se habría acordado la compra de un avión a la Sociedad Aérea de Ibagué, que realizó varios vuelos contratados por la campaña del Pacto Histórico por alrededor de 6.000 millones de pesos. Hernández asegura que en esa reunión se pactó que Daily Cop compraría un avión privado a SADI para el uso de la campaña del presidente por un valor de un millón de dólares.

¿Y el avión?

Luego del uso que le habrían dado (hay fotografías de Armando Benedetti y el presidente en un jet con una placa de Daily Cop), la aeronave habría terminado quieta en Panamá porque las inversiones que hicieron miles de personas a la compañía se convirtieron en una estafa que comenzó a ser investigada por la justicia. La empresa quebró, no retornó las utilidades prometidas a sus clientes, y el avión paró en ese país en un tercero del que no se tiene mucha más información.

Las pruebas de estas afirmaciones están relacionadas con la corroboración de las transacciones que supuestamente hizo Spartan Hill como intermediario de DailyCop para hacerle llegar los 4.000 millones de pesos a la Sociedad Aérea de Ibagué. Esta empresa también fue investigada por el CNE y su presidente era Carlos Eduardo Restrepo Brandon, como aparece en el Registro Mercantil. Pero hay una confusión sobre el nombre de Carlos Eduardo Restrepo Osorio, quien también perteneció a la compañía pero aceptó cargos por narcotráfico en Estados Unidos. No es claro si se trata de la misma persona, pero el nombre del último está vinculado a la investigación de la avioneta detenida en Providencia, a la que le incautaron 400 kilogramos de cocaína antes de que pudiera despegar en 2021.

La tabla de Excel

La tabla de excel en poder de El Cololmbiano revela los registros que se habrían realizado para los pagos de la compañía de cripto a la empresa de aviación. Allí aparece el nombre de Restrepo Osorio como destinatario de un valor de 4.670 millones de pesos. La tabla está dividida entre ingresos y egresos desde y hacia varias personas o compañías. Lo que le daría fuerza a la versión de Hernández y se convertiría en una evidencia difícil para el presidente y para Ricardo Roa, quien está al mismo tiempo en la mitad de una indagación penal en su contra por parte de la Fiscalía.

“Esa wallet que recibió más de 4.600 millones fue directamente a Carlos Restrepo. Los recibió directamente de Sebastián Betancourt”, dijo otra fuente a este periódico.

Como lo ha venido contando este diario, la Fiscalía de la administración Barbosa-Mancera tenía lista una imputación en contra de Roa que decidió dejar a último minuto en manos de la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo. Aunque el nuevo fiscal jefe de la unidad de delegados ante la Corte Suprema anunció que hay seis investigaciones abiertas por la financiación de la campaña, no hubo ningún detalle sobre el papel de Roa como gerente. En los próximos días se espera, no solo el testimonio de Hernández al CNE para ampliar la investigación del tribunal que tiene la intención de formular cargos, pero además que se consolide el principio de oportunidad a Hernández para que todos los detalles de esta información puedan conocerse.

La historia de SADI

La Sociedad Aérea de Ibagué se hizo relevante en la historia porque el Pacto Histórico registró cuentas por alrededor de 6.000 millones de pesos para el transporte de varios candidatos al Congreso y otros políticos durante 2022. Justamente el CNE estaba revisando las transacciones de la compañía para evidenciar si todos los pagos se hicieron correctamente o si hubo algunos que no fueron reportados. Aunque no tiene nada que ver con la campaña, Carlos Eduardo Restrepo, ex socio de SADI, es el mismo personaje que terminó relacionado con una avioneta a la que le incautaron 400 kilos de cocaína en Providencia.

La tabla de excel revela un pago a Carlos Restrepo, quien estaba al frente de SADI. FOTO: Suministrada.

