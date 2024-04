El intercambio entre el Grupo Argos y el Grupo Sura se llevó a cabo este jueves 25 de abril, con dos de los grandes del empresariado colombiano como protagonista de ese movimiento.

El acuerdo hecho el 15 de junio de 2023 con el Grupo Gilinski como protagonista sirvió para que el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) tuviera algunos cambios que fueron notificados de manera oficial.

La información enviada a la Superintendencia Financiera indicó que el Grupo Argos llevó a cabo una permuta de un total de 10.042.108 acciones del Grupo Nutresa. De esa manera, el Grupo Argos recibió en total 5.049.057 acciones del Grupo Sura, de propiedad de las firmas JGDB, Nugil e IHC, y 16.304.046 acciones ordinarias de la sociedad Portafolio, de Nugil.

Así lo replicó revista Semana, cuyo principal accionista es el Grupo Gilinski, y que de paso mostró cuál fue el reporte oficial que se presentó por medio de un comunicado del Grupo Argos.

“Grupo Argos realizó aportes de acciones de Grupo Sura a un patrimonio autónomo que tiene la instrucción irrevocable de no ejercer derechos políticos. En consecuencia, Grupo Argos no ejercerá derechos políticos más allá del 49 por ciento de las acciones representadas en una asamblea de accionistas de Grupo Sura. Lo anterior, considerando que Grupo Argos como holding de infraestructura no tiene la intención ni la vocación de constituirse en controlante de Grupo Sura”, remarcó el documento.