En los últimos días se viralizó la oferta de empleo en la que Daes explica que Tecnoglass buscaba netamente a personas sin experiencia y que básicamente no supieran hacer nada.

Luego de la enorme repercusión que tuvo la oferta de empleo, el empresario usó sus redes sociales para explicar por qué se planteó el tema de esa forma tan peculiar.

“Nos gusta que no tengan experiencia previa porque no traen mañas. Por eso la experiencia no es necesaria. En @TecnoglassSA somos una universidad viva. Una familia”, detalló Daes en su cuenta de X.