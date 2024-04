Las Fuerzas Militares adelantaron un contundente golpe contra el Estado Mayor Central de las disidencias en el departamento del Cauca, dicha operación dejó un saldo de 15 guerrilleros abatidos y se convierte en una de las ofensivas más importantes del Gobierno en el presente año.

(Vea también: Ejército dio duro ‘mordisco’ a disidencias en Cauca: 15 guerrilleros, abatidos en combate)

Para dicha avanzada militar, la Fuerza Aérea dispuso de la aeronave AC-47, a la que también se le conoce como avión ‘fantasma’. Así mismo, en la operación se usaron otros vehículos aéreos no tripulados que adelantaron la vigilancia, rastreo y monitoreo de la zona desde hace más de un mes.

Según explicaron las autoridades, el avance del ‘fantasma’ permitió ubicar a detalle a los disidentes y, además, constatar que, en el sector de El Plateado, Cauca, estaban desarrollando actividades ilícitas y fortaleciendo su esquema de producción de droga para sacarla hacia el Pacífico.

Otro de los puntos relevantes que expusieron las Fuerzas Militares, fue que la inteligencia militar permitió estudiar el campo y evitar así que en medio del bombardeo se viera afectada otra población. Del mismo modo, se constató que no había presencia de menores en esta célula guerrillera.

Lee También

“El avión ‘fantasma’ y las aeronaves no tripuladas detectaron el centro de esas operaciones ilegales. Un campamento madre con capacidad para varias personas fue identificado y tras verificar la no presencia de menores y al no estar cerca de viviendas civiles procedieron a lanzar la operación militar”, añadieron.