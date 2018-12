Según explica la creadora de contenido, decir palabras como “Holi” para ella es algo fatal y que nadie lo debería hacer. Además, muestra su total desagrado hacia aquellas mujeres que usan ‘jeans’ sin bolsillos o que tengan “como diamanticos”, la solución para ella es: “Si quieren que suba la cola, hagan sentadilla”.

Otro tema que tocó Marmolejo fue el hecho de que algunas mujeres suban “foto sexy, hagan cara de porno” y en el post usen alguna frase religiosa, pues según ella “se inspiran en los salmos y terminan posando como los diablos”.

Además, critica que algunas mujeres bailen “sacando el seno, sacando nalgas y estirando el pico”, pues son otras de las cosas que no deberían pasar. La situación empeora si tienen “un bon bon (bombon) en la boca”, pues así “se ven como raras, retraídas”.

Marmolejo también habló de las mujeres que son “aletosas (conflictivas)”, pues no es una actitud de una dama. Y se refirió a aquellas que tienen “delirio a ser mona y no pueden ser mona”. Como explica en la grabación, “si eres morenita como yo, pues mi amor, la verdad es que no se nos va a ver lindo” y menos si usan rayitos gruesos o colores cenizos.

Para finalizar, mostró su descontento contra quienes usan el ‘hashtag’ #BendecidayAfortunada y en la foto estiran el pico, “no más con la guiseadera, eso es muy feo y nada que ver”, explicó.

Este es el video:

Ante todos los argumentos que dio en el video, el nombre de la ‘youtuber’ se convirtió en tendencia en Twitter, plataforma en la que varias personas mostraron su descontento con el contenido, pues según explican incita al “odio y la rivalidad entre mujeres”, “le falta respeto por el otro”, sienten rabia por las “niñas que van a ver el video y aún no tienen el criterio suficiente para ver lo estúpida, clasista y racista que es“, algunos aseguran que es amiga de ‘Tuti’ Vargas e incluso le traen a colación algunas fotos en las que va en contra de sus consejos.

Aquí algunos de los trinos:

Lo que más rabia me da del video de Andrea Marmolejo es la cantidad de niñas que van a ver el video y aún no tienen el criterio suficiente para ver lo estúpida, clasista y racista que es esta mujer, y van a creer que en serio todas tenemos que ser igualitas. pic.twitter.com/wEsxi5AyT4 — Elen R. Cifuentes (@ElenasinlaA) December 21, 2018

Perdona Andrea Marmolejo decías algo sobre las morenas con cabello rubio pic.twitter.com/0BEfdzvoBQ — Caicedo (@ladanicaicedo) December 21, 2018

Ah, pero Andrea Marmolejo para hacer publicidad sí les dice a las mujeres que se deben apreciar y darse cuenta que cada detalle en ellas importa. Ridícula. pic.twitter.com/vyZs4bHdq5 — Manuel José Ocampo H (@ManuelJo_) December 21, 2018

Tip 1 para no ser como Andrea Marmolejo ¡HOLI! #TipsParaNoSerMarmolejo pic.twitter.com/qIwKYBU5WQ — Felipe Ramírez (@Felipe_Ramiirez) December 21, 2018

Aquí estoy en el parqueadero del Gran San, dónde venden pantalones sin bolsillos, buscando imitaciones de tendencias de las semanas de la moda. Quisiera saber qué piensa Andrea Marmolejo, ¿también soy guisa por querer democratizar la moda? pic.twitter.com/Zq6bRzpOto — Lucety Carreño (@LucetyC) December 21, 2018

Un consejo de vida, no sean Andrea Marmolejo en su último video. Crezcan y dejen de andar criticando todo lo que no se ajusta a su contexto. ✌️ — Daniela Riaño (@danielastyling) December 21, 2018

Andrea Marmolejo: las morenas no pueden tener delirio de mona.

Beyoncé: Eskiusmi? pic.twitter.com/0GuvuUAf3F — M a c l a. (@marieclairec_) December 21, 2018

Andrea Marmolejo tiene cara de que va a la guajira a tomarse foto con los niños y poner "son felices con tan poco" — Karma (@Babblebitchh) December 21, 2018

Ya habíamos quedado en que Andrea Marmolejo es una pendeja. — Camila🎅🏼 (@este_bebe) December 21, 2018

Que el próximo video de Andrea Marmolejo sea: Aprendiendo a no usar mis privilegios para hacer sesgos clasistas y manuales para discriminar a otras mujeres. — Amalia Andrade A. (@amaliaandrade_) December 21, 2018

Esta no es la tal andrea marmolejo que dice que estirar la trompa y sacar la cola en las fotos es de guisos 🤣🤣🤣 Ella siendo la reina de sus tips pic.twitter.com/j3haMT6jEk — Ale Camargo ☾ (@AleCamargoG) December 21, 2018