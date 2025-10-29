La muerte de creadora de contenido, Alejandra Esquin, conocida como ‘Baby Demoni’ continúa provocando más preguntas que respuestas y más teniedo en cuenta las últimas imágenes y posibles pruebas entregadas por su hermana, Valentina.

Ella presentó un registro fotográfico y un video del baño donde fue hallada su hermana, “colgando”, según el relato de su novio, ‘Samor One’. En las imágenes se observan varios elementos junto al baño, como unas sábanas y un cuchillo que, de acuerdo con la versión del rapero, fueron utilizados para cortar el material con el que se encontró a la influencer.

Sin embargo, Valentina, en dialogó con el periodista Rafael Poveda, en el pódcast “Más allá del silencio”, afirmó que las pruebas presentadas no coinciden con el testimonio de Samor One.

“El cuchillo no tenía filo”, señaló, poniendo en duda las explicaciones ofrecidas por el novio de Baby Demoni y dejando más incertidumbre en torno a lo sucedido.

Hermana de ‘Baby Demoni’ señaló a ‘Samor One’ de robar 15 millones de pesos

Además de las contradicciones detectadas en la escena del suceso, la joven acusó a ‘Samor One’ de mostrar desinterés por el estado de la artista y de haber sustraído 15 millones de pesos que la joven guardaba. Según su relato, el dinero desapareció antes de que las autoridades arribaran al lugar.

Luego de las declaraciones de la hermana, existe gran expectativa sobre el desenlace de las investigaciones. La Fiscalía y Medicina Legal continúan evaluando múltiples elementos de prueba, incluidos archivos borrados del celular de la cantante, con el objetivo de determinar si se trató de un acto autoinfligido o de una acción violenta cometida por terceros.

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es el hallazgo de una cámara de seguridad en el apartamento. Dicho dispositivo, según las autoridades, no contenía memoria al momento de la inspección, lo que incrementa el escepticismo frente a la versión oficial.

Aun así, se recuperaron algunas imágenes que muestran una discusión violenta, en la que se destruyeron objetos y quedaron rastros de sangre. Estas nuevas evidencias fortalecen la hipótesis de una situación conflictiva previa al fallecimiento de Baby Demoni, dejando múltiples incógnitas sobre lo que realmente ocurrió aquella fatídica noche.

