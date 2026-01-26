La muerte de Salvo Basile fue confirmada este 26 de enero al aire en Caracol Radio por el periodista y director de ‘6 AM W’, Julio Sánchez Cristo. La noticia también fue ratificada por Gustavo Gómez, provocó múltiples reacciones en el ámbito cultural y artístico del país por la partida de una de las figuras más representativas del cine, el teatro y la televisión en Colombia.

Basile, nacido como Salvatore Basile en Nápoles el 18 de mayo de 1940, llegó a Cartagena en noviembre de 1968 como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo durante el rodaje de ‘Queimada’, experiencia que marcó su vida y lo llevó a establecerse definitivamente en la ciudad. Allí formó su familia y se integró activamente a los espacios culturales, acercándose de manera profunda al cine, el teatro, la televisión y las artes plásticas.

Con una trayectoria extensa y diversa, Salvo Basile dejó huella tanto delante como detrás de cámaras. Inició su carrera en el teatro y luego se consolidó en la televisión colombiana en miniseries y telenovelas de los años noventa y dos mil, además de trabajar como presentador y productor ejecutivo. Su legado también incluye un importante aporte al cine, con participaciones en películas como ‘La estrategia del caracol’, ‘Ilona llega con la lluvia’ y ‘El amor en los tiempos del cólera’, así como en recordadas producciones televisivas como ‘Pobre Pablo’ y ‘Las noches de Luciana’.

¿De qué murió Salvo Basile?

Poncho Rentería, amigo cercano de Salvo, habló en Blu Radio y contó cómo fueron los últimos días del fallecido actor. Estaba luchando con un cáncer de estómago que lo hizo sufrir en su última semana de vida.

“Hablé con él hace nueve días. Estaba muy mal porque tenía un cáncer en el estómago. Estos últimos tres días le dolía mucho. Pasó malos días”, explicó.

A su vez, contó que “se murió triste” porque tenía un banco de alimentos en Cartagena que no le estaba yendo bien. “Últimamente no le estaban dando. Eran pocas las ayudas. Su última novia de la vida era esa fundación”, dijo.

