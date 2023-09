El pasado sábado 16 de septiembre, el reconocido cantante Romeo Santos ofreció en Medellín un inolvidable concierto en la noche de Amor y Amistad, el cual tuvo lugar en el estadio Atanasio Girardot. Como era de esperarse, la velada fue todo un éxito, con un recorrido por sus más grandes éxitos. Sin embargo, un hecho que llamó particularmente la atención de los asistentes fue cuando un uniformado de la Policía Nacional subió al escenario y se ‘robo el show’ por su habilidad para cantar. Sobre el hecho habló en ‘10AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio el patrullero Wilmer Quinto.

“La Policía me ha apoyado porque yo hago parte de la orquesta de la institución. Cuando estoy de civil aprovecho para hacer mis labores musicales. Lo del concierto fue imprevisto porque la gente me reconoció y pidieron que me subieran al escenario. Yo estaba en servicio en el anillo de seguridad VIP”, comentó.

De acuerdo con el uniformado, hizo quedar en alto a la institución que representa, pues él mismo tomó la iniciativa de subir a la tarima y compartir un momento junto a Romeo Santos.

Pasado en la imitación

“Al que le sabe, le gusta. A mí no me da miedo a subirme a la tarima a cantar”, contó Quinto, el cual fue ovacionado por el público al interpretar ‘Ella y yo’, uno de los temas más icónicos de Santos junto a Don Omar, y recordar también su paso por el programa ‘Yo me llamo’ (2019).

Por otra parte, en medio del evento, Quinto le mencionó al cantante, “para mí es un orgullo, un placer, poder cantar con mi ídolo. Con todo respeto, pero físicamente no me parezco, ¿verdad?, pero si Romeo me lo permite, yo puedo cantar una de sus canciones, o que tú la empieces a cantar y yo la sigo”. Santos no le vio inconveniente e interpretó dos temas más: ‘La boda’ y ‘Obsesión’, uno de los primeros grandes éxitos de Romeo Santos con la agrupación Aventura.

Finalmente, patrullero Wilmer Quinto comentó que si la vida le diera la oportunidad de incursionar en el mundo de la música no lo pensaría dos veces y tomaría ese camino. Ahora bien, se mostró muy agradecido con la Policía y reiteró que se siente muy feliz por trabajar en dicha institución.