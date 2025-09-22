Los ‘looks’ más exclusivos del Balón de Oro 2025 se robaron el protagonismo en una gala en la que el fútbol compartió escenario con la moda y el espectáculo. Como ya es tradición, la alfombra roja se convirtió en pasarela para que jugadores, artistas e invitados especiales mostraran su estilo más arriesgado, elegante y, en algunos casos, inesperado.

Uno de los más comentados fue el cantante colombiano Blessd, quien sorprendió con una transformación total. El artista paisa dejó a un lado su estética urbana para vestir un traje de corte clásico en tono negro satinado, acompañado de una camisa blanca de cuello alto y un toque moderno en los accesorios. Su paso por la alfombra fue celebrado por fanáticos y medios especializados en moda.

Ronaldinho eligió un traje de dos piezas en tela negra con delicadas líneas verticales en blanco. En lugar de la clásica camisa con corbata, optó por una camiseta negra de tejido liso que le dio un aire más relajado y moderno. Como complemento, añadió unos anteojos oscuros que reforzaron su estilo desenfadado y distintivo. Vean nada más quién llegó a la gala del Balón de Oro. Ronaldinho Gaúcho presente en París. El genio brasileño será el encargado de entregar el premio más importante del evento. El jugador más mágico que ha existido llegó a la fiesta. R10 está en la casa. EL INVITADO DE HONOR. pic.twitter.com/34dzh5Wce2 — Invictos (@InvictosSomos) September 22, 2025 👋 See you Ronaldinho! #ballondor pic.twitter.com/2IV9si1vGG — Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025

La futbolista Clara Mateo optó por un elegante vestido negro de corte largo, con cuello cerrado y pliegues verticales que destacaban en el corpiño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por L’Équipe (@lequipe)

Raphinha y su esposa, Natalia Rodrigues Belloli.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Team Raphinha 2 [Noorhan🙋🏻‍♀️] (@teamrapha2)

Claudia Martínez Ovando, la joya paraguaya

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de META SPORTS (@metasportspy)

En definitiva, el Balón de Oro 2025 no solo premió a los mejores del fútbol mundial, sino que también dejó huella en la alfombra roja, donde la moda fue tan protagonista como el balón.

