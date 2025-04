Este domingo 27 de abril se vivirá una nueva eliminación en ‘La casa de los famosos’, y el ambiente dentro del ‘reality’ está más tenso que nunca. Con cada semana que pasa, los participantes sienten más cerca la gran final, pero también enfrentan mayores presiones, estrategias desgastadas y alianzas cada vez más frágiles.

Yina Calderón desató risas por su ‘outfit’ de este domingo 27 de abril

En medio de esta tensión, Marcelo y Carla, los conductores del ‘reality’, entrevistaron a Yina Calderón, quien no solo habló sobre su nominación, sino que también sorprendió con su original look de la noche.

Antes de responder cómo se sentía frente a su permanencia en riesgo, Yina explicó el significado de su particular vestuario. “Como me dijeron que tengo una doble cara, hoy traje tres para que me cuiden la espalda en el posicionamiento”, comentó la ‘influencer’, refiriéndose al curioso atuendo que lució. Además, reveló que a estas “caras” las bautizó como “La Veneno”, en honor a su amiga trans de la comunidad LGBTIQ+, a quien aseguró admirar y querer profundamente.

Sin embargo, en redes sociales no fue bien recibida y la tildaron como el “mosntruo de tres cabezas” o “cabezas de silicona”. Estos fueron otros comentarios.

El outfit más Increíble de Yina, hoy con 3 cabezas 😮😮🖤🖤🖤🫶😍 #yinacalderon #LaCasaDelLosFamososCol2 pic.twitter.com/hDNZy4ehtM — Elissa contreras (@Elissa32717) April 28, 2025

Que pereza ustedes trayendo ésta grosería a mi TL. Que asco esa Yina Calderón pic.twitter.com/qk9tPZro24 — Querubín sin gracia. (@BONY7) April 28, 2025

El mal gusto sí existe y se llama Yina Calderón #LaCasaDeLosFamosoCol pic.twitter.com/Hl7MEpVy4W — Javier Mendoza (@JMendozaDaza) April 28, 2025

“Como me dijeron que era doble cara, me traje tres” Yina Calderón 2025 😂 #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/2ZPyVV9m9E — Cronopio (@UnaCronopio) April 28, 2025



Con este gesto, Calderón no solo demostró su creatividad para enfrentar los señalamientos dentro de la casa, sino que también aprovechó la oportunidad para rendir homenaje a la diversidad y enviar un mensaje de apoyo a la comunidad que representa su amiga.

¿Quiénes son los nominados en la placa de eliminación?

En esta oportunidad, siete famosos luchan por asegurar su lugar en el ansiado top 10. Los nominados que enfrentan el veredicto del público son Lady Tabares, Yina Calderón, Karina García, La Toxi Costeña, Camilo Trujillo, Mateo Varela y Norma Nivia. Cada uno ha atravesado intensas semanas llenas de desafíos, enfrentamientos y momentos emotivos, por lo que esta eliminación promete ser una de las más decisivas hasta ahora.

Mientras se acerca la hora crucial, los participantes reunidos en la sala observan en pantalla los porcentajes parciales, que dan una idea de cómo podrían definirse los resultados finales. Cada cifra, cada pequeño cambio en las gráficas, aumenta la ansiedad y la expectativa entre los famosos que sueñan con llegar a las últimas instancias del programa.

