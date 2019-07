En la fotografía se ve que Johanna posó con sus dos mascotas, las cuales cubrían sus senos, para festejar el día mundial del perro que se celebró ayer 21 de julio, según dijo ella en la descripción de la publicación.

En los comentarios del post, el presentador y cantante ‘Juanse’ Quintero, pareja de Johanna, escribió:

“¿Qué putas está pasando?”.

Y la actriz respondió citando una canción (‘Se reveló’) del reguetonero Luigi 21 Plus: “Yo me revelé, me cansé de lavar y planchar, me convertí en un fenómeno”. “¿Pa’ qué me dejas sola?”, añadió, haciendo referencia a que su esposo se encuentra de viaje.

“No la puedo dejar sola por que se enloquece”, había escrito ‘Juanse’ en otra sugestiva y reciente publicación de la artista donde se le cayó la toalla en la ducha.

En menos de 14 horas, la fotografía de Johanna Fadul sin brasier, y con sus perritos, superó los 140.000 y casi llega a los 1.000 comentarios.

De ‘ñapa’, otra foto parecida que había publicado con sus mascotas, pero en bikini: