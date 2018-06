La periodista le preguntó a Iván Duque sobre cuál es la virtud que a él le gustaría tener de Uribe y cuál es el defecto que no le gustaría tener del expresidente.

“El defecto es que él se deja sacar la piedra muy fácil. Hay que decirlo, él se deja provocar”, respondió el candidato del Centro Democrático.

Según él, ya le ha dicho de este defecto al expresidente.

“Yo siempre he dicho que, después de los 40 años, las personas no se corrigen sino que empeoran. Pero él (Uribe) se deja provocar… porque hay muchas personas que crecen a partir de atacarlo y de provocarlo, y sería mucho más si no se dejara provocar de esas personas”, sostuvo Duque en La W.

En lo que tiene que ver con las virtudes de Uribe, el candidato dijo que cree que es una persona con “una capacidad de trabajo increíble, de una devoción por el país increíble también, y de una transparencia en las relaciones humanas que la valoro mucho”.

De acuerdo con Duque, Álvaro Uribe dice las cosas como son y lo sabe hacer con tacto, pero con firmeza al mismo tiempo.

