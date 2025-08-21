Skechers, la compañía global reconocida por su tecnología y comodidad en calzado, presentó sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025. La firma reportó ingresos por 2.440 millones de dólares, lo que representa un incremento del 13 % frente al mismo periodo de 2024. De esa cifra, 33,9 millones provinieron de un impacto favorable en las tasas de cambio de divisas. En moneda constante, las ventas sumaron 2.410 millones, con un crecimiento interanual del 11,5 %.

El buen desempeño se reflejó en ambos canales de distribución: las ventas al por mayor crecieron un 15 %, mientras que las directas al consumidor aumentaron un 11 % entre abril y junio. Con ello, Skechers cerró el primer semestre del año con ingresos por 4.851 millones de dólares, un 10 % más que en los seis primeros meses del 2024.

Skechers abrirá más tiendas en Colombia

En paralelo a su posicionamiento global, la compañía también fortalece su presencia en Colombia. Según confirmó Cristian Donghi, country manager de Skechers para Colombia, Chile y Perú, la marca abrirá nuevos puntos de venta en el segundo semestre, con lo que alcanzará 50 tiendas en el país.

Actualmente, Skechers diseña, desarrolla y comercializa calzado, ropa y accesorios para diferentes públicos: hombres, mujeres y niños. Sus colecciones llegan a alrededor de 180 países y territorios a través de grandes almacenes, tiendas especializadas y su canal directo skechers.com, además de una red de más de 5.300 tiendas minoristas propias. La empresa, que hace parte del ranking Fortune 500, gestiona su negocio internacional mediante filiales, socios en empresas conjuntas y distribuidores.

