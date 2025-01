Por: VALORA ANALITIK

La marca suiza de tenis y ropa deportiva On, que lleva menos de 15 años en el mercado, facturó unos US$ 2.500 millones en 2024 y se posiciona en el mercado de zapatillas para correr. Incluso, se habla de que podría superar a Nike y a Adidas.

Según se conoció, el crecimiento interanual de la marca fue de 30 %, aunque aún está lejos de los casi US$25.000 millones de Adidas o los casi US$50.000 millones de ingresos anuales de Nike. No obstante, debido a que Nike retiró muchas de sus zapatillas de los minoristas -las tiendas que atienden a corredores— con la esperanza de obtener beneficios mediante la venta directa a las masas, On podría tomar ventaja de eso.

Cabe mencionar que, aunque On aparece en todos lados, desde las aceras a los supermercados, pasando por los parques, solo tiene una cuota del 2 % del mercado mundial de calzado deportivo.

Así las cosas, el reto de la empresa es mantener su impulso a medida que crece, sin perder su credibilidad entre los atletas. Pues On lo que busca es convertirse en la “marca de ropa deportiva global más premium”.

Para eso,la marca está buscando entrar en más países, crear sus propios canales de venta, expandirse más allá del ‘running’, vender chaquetas de US$ 450 y camisetas de US$ 150 y reclutar embajadores de marca famosos como Zendaya y FKA twigs.

Además de pensar en su próxima innovación en cuanto a tecnología de zapatillas, que de hecho ha sido bien acogida hasta el momento, el ejemplo es la amortiguación CloudTec de On.

Los precios de las zapatillas On

De acuerdo con la página oficial de la marca, el precio de los tenis para correr varía entre los US$ 150 y US$ 330. En cuanto a sus otras líneas de zapatillas, hay desde US$ 140 y hasta US$ 550.

También cuentan con ropa deportiva como chaquetas, camisas, sudaderas, chalecos, ‘leggins’, sujetadores y pantalones cortos, entre otros, tanto para hombre como para mujer. Hay prendas desde los US$ 50.

