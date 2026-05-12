La cadena de droguerías Drogas La Rebaja fue escogida como nuevo gestor farmacéutico de la Nueva EPS en varios municipios del país, decisión que modifica el modelo de entrega de medicamentos para miles de afiliados de la entidad promotora de salud desde el 13 de mayo de 2026.

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Según un comunicado de la citada Entidad Promotora de Salud, el cambio hace parte de una reorganización en la red de dispensación de medicamentos, que busca fortalecer la atención a usuarios y mejorar la cobertura en diferentes zonas del territorio nacional.

De acuerdo con la información oficial, la nueva directriz empezará en los municipios de Ibagué, Girardot y Soacha, ubicados en los departamentos de Tolima y Cundinamarca. La medida cobijará inicialmente a cerca de 70.000 afiliados.

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En el caso de Ibagué, la operación iniciará el 13 de mayo para afiliados del régimen contributivo que reciben atención en la IPS Viva 1A de la calle 27. Los usuarios podrán reclamar sus medicamentos en el punto de dispensación ubicado en el barrio Magisterio.

Entretanto, en Soacha la entrega de medicamentos comenzará el próximo 19 de mayo para afiliados del régimen subsidiado. La transición incluirá entrega de fórmulas médicas, atención farmacéutica y procesos logísticos relacionados con medicamentos PBS y no PBS.

Además, la EPS indicó que los usuarios recibirán información detallada sobre los nuevos puntos habilitados y los cambios en la atención. Entretanto, Drogas La Rebaja señaló que adelanta ajustes operativos y tecnológicos para asumir el servicio en los municipios asignados y evitar afectaciones en la dispensación de medicamentos.

¿Por qué Drogas La Rebaja es manejada por el Estado? La cadena Drogas La Rebaja pasó a ser administrada por el Estado colombiano luego de que las autoridades ocuparan los bienes de los hermanos Rodríguez Orejuela, antiguos jefes del cartel de Cali. La empresa quedó bajo control estatal como parte de los procesos de extinción de dominio adelantados contra bienes vinculados al narcotráfico. Actualmente, la operación de la cadena está en manos de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir), entidad autorizada para administrar la marca y sus establecimientos comerciales. Aunque funciona como una red privada de droguerías, los activos continúan relacionados con el proceso de administración estatal derivado de las decisiones judiciales tomadas años atrás. Con el paso del tiempo, Drogas La Rebaja logró mantenerse como una de las cadenas farmacéuticas más reconocidas del país, con presencia en diferentes regiones y participación en contratos de dispensación de medicamentos para entidades de salud y EPS.

Hay preocupación por posibles retrasos

El anuncio provocó múltiples reacciones debido al tamaño de la operación y a la cantidad de afiliados que dependen de la entrega oportuna de medicamentos.

Usuarios en redes sociales expresaron preocupación por posibles retrasos durante el proceso de transición, mientras otros pidieron que el nuevo operador mejore la disponibilidad de tratamientos y reduzca las filas en los puntos de atención.

La Nueva EPS atraviesa actualmente un complejo panorama financiero y administrativo, razón por la cual distintos cambios en contratación y prestación de servicios vienen siendo monitoreados por autoridades del sector salud. Entretanto, pacientes y asociaciones médicas mantienen atención sobre el impacto que pueda tener esta nueva alianza en el acceso a medicamentos.